Est-ce que Disney et Pixar sont en avant-première sur Disney +?

Lorsque ces frères ont une chance de passer une journée de plus avec leur père, ils partent à sa recherche pour le ramener et, vous savez, évitent une malédiction en cours de route. Est-ce qu’Onward sera diffusé sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +? Voici ce que nous savons de la dernière sortie en salles de Pixar avec Chris Pratt et Tom Holland, Onward.

Le prochain film Disney et Pixar à paraître est «Onward», l’histoire de deux frères qui partent en quête ensemble

Les temps sont durs, explique la bande-annonce d’Onward. Mais ces temps ne sont pas comme les nôtres. Le dernier film de Pixar se déroule dans un pays fantastique où les licornes mangent des ordures et les dragons font de jolis animaux de compagnie adorables.

Ce film raconte l’histoire de deux frères, Ian et Barley Lightfoot, qui ont la chance de passer une journée de plus avec leur père. Quand quelque chose ne va pas et qu’ils n’obtiennent que la moitié inférieure de leur père, ils se lancent dans une «quête glorieuse», ou plutôt juste une course vraiment compliquée, pour essayer de le récupérer.

«C’était un film vraiment difficile à titrer parce qu’il est si unique. Mais, mais non, nous avons choisi “Onward” simplement parce qu’il a ce genre de sentiment positif “, a déclaré le réalisateur Onward Dan Scanlon à propos du titre du film, lors d’une interview avec Screenrant.

«Cela ressemble à un voyage», a-t-il poursuivi. «On dirait quelque chose que Barley dirait, tu sais? Et parce que c’est une histoire de passage à l’âge adulte, et il s’agit vraiment d’Ian d’aller de l’avant. Et c’est aussi une histoire sur le fait de laisser tomber une partie des blessures et des choses du passé. Et donc, ça a fini par être vraiment parfait pour ça. »

Le réalisateur Dan Scanlon et le producteur Kori Rae de «Onward» ont participé aujourd’hui à la présentation de Walt Disney Studios au Disney’s D23 EXPO 2019 | Jesse Grant / . pour Disney

Première «Onward» de Disney et Pixar le 6 mars 2020

Onward met en vedette des vétérans de Marvel, Chris Pratt et Tom Holland, tous deux anciennement de Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Ce film présente également les voix de Mel Rodriguez, Lena Waithe, Ali Wong, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer.

L’attente est presque terminée, fans de fantasy. La dernière sortie de Disney et Pixar sortira en salles le 6 mars 2020. Vraisemblablement, ce film aura sa sortie en salles pendant quelques semaines, suivi plus tard de la sortie de Mulan, l’action en direct de Disney. Cependant, certains fans se demandent si la première sera diffusée sur Disney +, la plateforme de streaming de la société.

Est-ce que «Onward» sera sur Disney +?

Disney ne sait pas quand ni si Onward sera disponible sur sa plateforme de streaming. Certains films Disney se sont dirigés directement vers leurs débuts sur cette plateforme de streaming. Cela inclut l’adaptation en direct de Lady and the Tramp en 2019, qui a été présentée en premier sur Disney + à sa date de lancement.

Cependant, la plupart des contenus produits par Disney sortis en 2019 sont apparus dans la bibliothèque Disney + quelques mois après leur première en salles. Vraisemblablement, la même chose se produira avec Onward.

Disney et Pixar’s Onward sortira en salles le 6 mars 2020. D’ici là, les fans peuvent regarder d’autres films Pixar sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +. Pour en savoir plus sur ce service et pour vous abonner, visitez leur site Web.