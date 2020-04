Est-ce que Disney + ouvrira complètement le coffre de Disney? | Contenu de Disney Plus Podcast # 75

Dans cet épisode du podcast What’s On Disney Plus, Roger est rejoint par Josh Shepherd et ils discutent des derniers ajouts au catalogue arrière Disney +, de certains trésors cachés, de ce qu’ils pensent que le plan est pour le contenu de la bibliothèque Disney + et ils discutent de la prise de conscience croissante des principaux héritages. Titres manquants sur Disney +.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus:

Ou vous pouvez écouter une version audio ci-dessous:

Vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur les plateformes suivantes:

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.