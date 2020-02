Est-ce que Drake sort vraiment avec le mannequin néerlandais Imaan Hammam?

Drake est l’un des rappeurs les plus performants du monde aujourd’hui, et il n’a aucun problème à afficher ce succès. Toute cette renommée et cette fortune l’ont évidemment placé sous le microscope public en ce qui concerne sa vie amoureuse.

Avec une longue histoire de relations complexes qui couvrent toute la gamme des aventures chaudes et lourdes aux engagements sérieux, de nombreux fans se demandent à qui Drake sort avec ces jours-ci. Des rumeurs l’ont lié au mannequin néerlandais Imaan Hammam.

Y a-t-il du vrai dans cette spéculation? Regardons de plus près.

Drake connaît un énorme succès

Drake est l’une de ces stars que les gens aiment détester. Une partie de cette critique vient de son avance dans la vie.

Né à Toronto, en Ontario, Drake a décidé très tôt qu’il voulait être un artiste, et il a obtenu sa grande pause en jouant dans la série télévisée pour adolescents Degrassi: The Next Generation. Une partie de son succès précoce est attribuée à son style de vie relativement aisé. Son père était un batteur célèbre pour Jerry Lee Lewis, et sa mère venait également d’une famille avec de profondes relations musicales.

Drake a finalement suivi les traces de ces membres de la famille et mis à profit son premier succès d’acteur dans une carrière musicale. Ses premiers projets impliquaient une série de mixtapes, et il avait du mal à franchir le pas de l’acte à la musique lorsque quelques-uns de ses singles se sont hissés au sommet des charts.

Après cela, les labels se sont précipités pour signer Drake, qui a finalement conclu un accord avec le label Young Money Entertainment de Lil Wayne. Ce qui a suivi a été une montée impressionnante au sommet. Entre victoires aux Grammy Awards, collaborations impressionnantes et éclectiques et encore plus de singles en tête des classements, Drake est devenu un nom connu.

L’histoire des rencontres de Drake a été remarquable

Drake | David Becker / . pour Clear Channel

Toute cette gloire et cette fortune tape-à-l’œil se sont produites aux côtés de relations sérieusement sourcilleuses. Alors que Drake a la réputation d’être très prudent dans sa vie personnelle, son histoire de rencontres a certainement été un sujet de conversation majeur pour les fans et les critiques.

L’une de ses premières relations célèbres a été avec sa collègue musicienne Rihanna. Le couple a collaboré à plusieurs projets musicaux, suscitant des rumeurs selon lesquelles il y avait plus que des affaires en cours entre eux. Drake a déclaré son amour pour Rihanna lors des VMA 2016, mais ce n’était pas censé durer. Rihanna a confirmé plus tard que la paire “n’a plus d’amitié maintenant.” Aie.

Dans une apparition dans l’émission d’Ellen DeGeneres, Drake a admis avoir eu un seul rendez-vous incognito avec Tyra Banks. Dans le même spectacle, il a discuté d’un rendez-vous avec Kat Dennings, qui, a-t-il dit, a eu la gentillesse de «l’obliger» quand il a avoué son béguin pour elle.

Il avait également une relation plus substantielle avec Jennifer Lopez qui a été officialisée sur Instagram avant de disparaître en quelques mois.

Sa relation la plus sérieuse et la plus remarquable a peut-être été avec Sophie Brussaux. Ancienne star de la pornographie française, elle a affirmé que Drake était le père de son enfant. Bien que Drake ait initialement rejeté les allégations, il a depuis confirmé son rôle de père du petit garçon, Adonis, dans l’une de ses chansons.

Qui sort avec Drake maintenant?

Bien qu’il y ait beaucoup à déballer dans l’histoire des rencontres de Drake, cela n’a pas empêché les fans de spéculer sur le nouvel amour qu’il pourrait courtiser. Des rumeurs l’ont lié à Bella Hadid, India Love et Zmeena.

Les spéculations les plus importantes ont tourné autour de sa relation potentielle avec Imaan Hammam, 23 ans.

Hammam est un mannequin néerlandais qui a été aperçu bras dessus bras dessous avec Drake lors de la Fashion Week de New York. Alors que les rapports suggèrent que la paire avait l’air assez confortable et semblait plus que des amis – DailyMail a rapporté que Drake avait été photographié en train de quitter l’appartement du mannequin à New York – ils sont compliqués par le fait que Drake a récemment été vu en train d’assister à un concert avec son ex Rihanna.

Il reste à déterminer si le rappeur a un nouvel amour dans sa vie, s’il veut raviver une vieille flamme ou s’il aime simplement la compagnie de certaines femmes sans poursuivre quoi que ce soit de plus, mais nous pouvons nous attendre à ce que ses fans gardent un œil attentif. dehors pour plus d’indices.