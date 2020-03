Est-ce que EastEnders est ce soir? Quand le feuilleton de la BBC reviendra-t-il à la télévision? – HITC

Le programme télévisé habituel d’EastEnders a été interrompu cette semaine. Mais le feuilleton BBC One est-il ce soir?

Gagnant de dix prix BAFTA, EastEnders se porte bien depuis 35 ans depuis sa première diffusion en 1985.

Situé sur Albert Square dans le village fictif de Walford, le savon a vu de nouveaux personnages arriver et d’autres être écrits, des relations défaillantes, ainsi que d’importants problèmes d’actualité abordés dans le cadre des histoires du feuilleton.

EastEnders n’a pas été diffusé à son créneau horaire habituel hier (3 mars).

Alors, c’est le feuilleton BBC One ce soir?

Est-ce que EastEnders est ce soir?

Non, EastEnders n’est pas de retour avec un nouvel épisode ce soir (mercredi 4 mars).

La raison en est que la FA Cup est diffusée cette semaine sur BBC One, entraînant de nombreux changements dans les listes régulières du diffuseur.

Au lieu d’EastEnders, la chaîne diffusera le match en direct entre Sheffield et Manchester City de 19h30 à 22h.

Quand EastEnders est-il de retour à la télévision?

EastEnders revient demain (jeudi 5 mars) à 19h30. Comme d’habitude, l’épisode durera 30 minutes avant MasterChef à 20 heures.

Jeudi, le feuilleton BBC One reprendra la dernière histoire entre le père et le fils Ian Beale (Adam Woodyatt) et Peter (Dayle Hudson).

Les téléspectateurs se souviendront que Ian a récemment menti sur son implication dans la noyade de Dennis Rickman.

Dans l’épisode de jeudi, Peter avertit Dotty de rester loin de Ian, tandis que Dotty tombe accidentellement sur un message vocal dans lequel Dennis demande à Ian de le laisser sortir du bateau.