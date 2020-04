Est-ce que ‘Elephant’ de Disneynature travaille pour la première fois avec Disney?

Après une longue pause de l’écran argenté, Meghan Duchesse de Sussex revient avec un documentaire exclusif à Disney +, intitulé Elephant. Ce projet Disneynature est-il la première fois que Meghan, la duchesse de Sussex a travaillé avec Disney? Quels autres documentaires Disneynature seront présentés en première sur cette plateforme de streaming? Voici ce que nous savons de cette actrice et éléphant.

Disney + sort son spécial Disneynature, «Elephant», en avril 2020

Les fans ont peut-être vu des clips de Meghan, de la duchesse de Sussex et de Beyoncé se serrant dans les bras lors de la première de l’action en direct de Disney Le Roi Lion. C’est là que Harry, le duc de Sussex, a commencé à laisser entendre qu’elle voulait travailler pour Walt Disney Studios.

Maintenant, elle s’est officiellement associée à la société pour un film sur la nature concernant les éléphants. Elle raconte cette histoire, qui est présentée en exclusivité sur la plate-forme de streaming de Disney, intitulée Disney +. (Ce spécial, Elephant, est également créé en collaboration avec l’organisation à but non lucratif Elephants Without Borders.)

“Elephants Without Borders (EWB) est ravi de participer au film Disneynature Elephant et d’aider à partager la formidable histoire des éléphants”, a écrit l’organisme de bienfaisance dans un article sur Facebook. «ISF exprime une immense gratitude au Disney Conservation Fund pour avoir choisi notre organisation comme bénéficiaire du film, permettant un soutien aux communautés vivant aux côtés de nombreux éléphants présentés dans le film.»

Le prince britannique Harry, duc de Sussex avec le PDG de Disney Robert Iger en tant que Meghan britannique, la duchesse de Sussex embrasse l’auteur-compositeur-interprète américain Beyoncé | NIKLAS HALLE’N / . via .

La production Disneynature, «Elephants», le premier rôle de Meghan Markle avec Disney

Avant de faire partie de la famille royale, Meghan, la duchesse de Sussex a joué dans la série télévisée Suits. Elle a apprécié quelques autres rôles avant de faire une pause pour passer du temps avec son mari et son enfant. Ce sera le premier rôle de Meghan Markle depuis son départ de la famille royale.

C’est aussi la première fois que l’actrice travaille avec la Walt Disney Company. Bien que ce documentaire ne soit disponible que sur Disney +, il rejoint un grand nombre d’autres films Disneynature qui promeuvent la préservation et la conservation, y compris la prochaine sortie Dolphin Reef, avec Natalie Portman.

Meghan Markle dans «Suits» | Ian Watson / USA Network / NBCU Photo Bank / NBCUniversal via .

Il existe quelques offres spéciales National Geographic disponibles sur la plate-forme de streaming de Walt Disney Company

Un deuxième documentaire de Disneynature, sorti exclusivement sur la plateforme de streaming de Disney, met en vedette l’actrice de Star Wars et Thor, Natalie Portman. Ce film spécial, intitulé Dolphin Reef, suit la vie d’une famille de dauphins et est présenté le même jour que Elephant.

Les films sur la nature produits par National Geographic sont disponibles en streaming sur Disney +. Cependant, tous les documentaires de Disneynature ne sont pas répertoriés dans cette bibliothèque. Selon le service de streaming, la production de Disneynature, Oceans, sera disponible sur cette plateforme de streaming en septembre 2020.

Certains fans se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leur enthousiasme concernant Meghan, la duchesse de Sussex et son rôle avec Disneynature. Un commentaire Instagram disait: «C’est le type de positivité dont j’ai besoin en ce moment.»

“Oui, j’ai hâte de regarder ça, j’adore les dauphins, ce sont mes animaux marins préférés”, a déclaré un autre commentaire Instagram à propos de Natalie Portman et Dolphin Reef.

Elephant, en plus de Dolphin Reef, fera sa première sur Disney + le 3 avril 2020. Pour en savoir plus sur la plate-forme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.