Est-ce que Gangs of London est sur Netflix? Comment regarder la série acclamée – HITC

Le public en raffole, mais Gangs of London est-il sur Netflix? Voici comment regarder.

Comment vous divertissez-vous pendant le verrouillage?

C’est une période difficile, mais heureusement, l’accès aux services de streaming – de Spotify à Apple Music, d’Amazon à Netflix – signifie que nous avons beaucoup à écouter et à regarder.

Beaucoup ont profité de l’occasion pour renouer avec leurs albums, films et séries préférés, tout en faisant découvrir aux membres de leur foyer quelques joyaux cachés. Cependant, il y a aussi beaucoup de temps pour se tenir au courant avec une gamme de nouveaux titres passionnants.

En ce moment, tous les regards sont tournés vers les gangs électrisants de Londres, créés par Gareth Evans et Matt Flannery.

Gareth est surtout connu pour avoir dirigé les deux films The Raid, qui proposent certaines des plus grandes séquences d’action et de combat jamais mises à l’écran.

Si vous êtes un fan de ceux-ci, ce n’est qu’une raison de découvrir cette dernière série mettant en vedette Joe Cole. Alors, comment pouvez-vous le regarder?

Est-ce que Gangs of London est sur Netflix? Comment regarder

Gangs of London n’est pas sur Netflix. Cependant, la série est disponible pour regarder avec l’aimable autorisation de Sky TV et Now TV.

Les épisodes ont commencé à être diffusés sur Sky Atlantic le jeudi 23 avril 2020 à 21 h. Il y a neuf épisodes au total et ils seront diffusés chaque semaine.

Cependant, si vous ne disposez pas de Sky, Now TV offre l’alternative parfaite.

Si vous vous rendez sur le site, vous verrez qu’ils proposent actuellement un essai gratuit de sept jours. Le service propose également une multitude d’autres émissions télévisées, vous pouvez donc constater que vous souhaitez continuer à payer pour cela.

Avec le verrouillage, cela vaut certainement la peine de vérifier.

Gareth Evans sur Gangs of London

Le buzz autour de Gangs of London est suffisant pour donner envie à quiconque de le chercher, mais il est intéressant d’entendre un peu de perspective de Gareth Evans lui-même.

Comme l’a souligné le Hollywood Reporter, il a parlé de l’approche de l’équipe à l’égard de la série et de ce qui en fait une exploration unique de Londres: «Nous voulions abandonner en quelque sorte les éléments touristiques de Londres… Une chose qui était vraiment importante pour nous était pour créer une ville à la fois ancrée et mythique. Dans quelques scènes, en particulier dans le premier épisode, nous devons partir d’espaces ouverts où les gens se rassemblent, mais ensuite, “ À quoi cela ressemble-t-il derrière cette fenêtre d’une boutique qui semble toujours fermée, y a-t-il une cave , où ça va? ‘»

Pour les fans du croisé capé, il convient de noter que Gareth qualifie le processus de transformation de la capitale de «Gotham-izing».

Maintenant que vous le mentionnez, nous serons partout dans un film de Gareth Evans Batman…

Dans d’autres nouvelles, quelle année est définie Gangs of London?