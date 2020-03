Est-ce que Jessica est déçue qu’Austin n’ait pas dit «Je t’aime» pour son anniversaire?

Jessica Studer et Austin Hurd ont de loin le mariage le plus positif et le plus amoureux sur Lifetime’s Married at First Sight Saison 10. À l’exception de quelques hoquets relativement mineurs, comme la grande différence entre les salaires de Jessica et d’Austin et les différentes approches du couple en matière de propreté, le couple semble partager les mêmes valeurs et le même espoir pour ce que peut être un mariage.

Austin et Jessica ont célébré leur anniversaire d’un mois dans l’épisode du 11 mars de Married at First Sight, «Anniversaries and Secrets». Bien que le couple ne tarisse pas d’éloges sur leur relation et leur relation, Jessica ne semblait pas ravie de la réticence d’Austin à dire «Je t’aime» à ce stade de leur relation.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Jessica et Austin ont jailli de leur mariage à l’occasion de leur anniversaire d’un mois

Alors qu’ils se préparaient pour un dîner romantique aux chandelles, Jessica et Austin ont chacun déclaré aux producteurs de Marié à la première vue à quel point ils étaient heureux d’avoir été jumelés.

“Honnêtement, je m’attendais à ce que se marier à première vue soit beaucoup plus difficile qu’elle ne l’a été”, a admis Jessica, ajoutant que sa relation avec Austin était plus aisée et plus proche qu’elle n’aurait pu l’imaginer. «C’est tellement fou de voir à quel point nous nous sentons connectés, que je sais tellement de choses sur lui et qu’il en sait tellement sur moi», a-t-elle déclaré.

Austin a jailli au sujet de sa femme, en disant: “Je ne me suis jamais senti aussi proche de quelqu’un aussi rapidement dans une relation, et pour que ce soit ma femme, je suis ravi.”

Après avoir regardé une vidéo de leur mariage ensemble, l’infirmière gestionnaire et l’ingénieur réseau se sont embrassés passionnément et ont partagé de cœur à cœur leur connexion jusqu’à présent.

Bien que le couple marié à la première vue ait admis que leurs horaires de travail très différents ne leur permettaient pas parfois de passer suffisamment de temps ensemble, Jessica et Austin se sont déclarées plus que satisfaites de la fluidité des choses jusqu’à présent dans leur mariage.

Le couple a parlé de «grandir amoureux» ensemble

La conversation du couple est devenue un peu plus sérieuse lorsque Jessica a abordé le sujet de l’amour. Austin avait précédemment dit à sa femme qu’il ne voulait pas dire «je t’aime» avant au moins plusieurs mois dans la relation, ce qui ne la rendait pas trop heureuse.

Jessica a évoqué l’adage du pasteur Cal Roberson, expert de Marié à la première vue, de «grandir» plutôt que de «tomber» amoureux. “Avez-vous l’impression de devenir amoureux?” elle a demandé à son mari principalement.

Austin avait l’air nerveux en bafouillant: «Je veux dire, grandir en amour est le bon état d’esprit… Et j’ai l’impression que chaque jour nous grandissons ensemble.» Notamment, il ne prononcerait pas spécifiquement le mot «amour» dans sa réponse.

Jessica semblait vouloir que son mari dise les trois petits mots avant de le faire

Jessica avait l’air un peu déçue par la réponse quelque peu neutre d’Austin. “Pensez-vous que nous ne devrions pas encore utiliser ce mot?” elle se demandait.

«Oui, c’est un peu comme ça que je suis», a-t-il avoué. Cependant, il a dit à Jessica qu’il se sentait plus tôt pour elle qu’il ne l’avait prévu. “Le tout est fou, au fond de moi, c’est comme si ça faisait seulement un mois”, a-t-il dit.

La femme d’Austin a déclaré aux producteurs de TLC qu’elle pensait qu’Austin pourrait être plus prudent avec ses paroles qu’elle ne l’était. “J’ai vraiment l’impression qu’Austin va dans cette direction, mais il pourrait avoir peur de le dire”, songea-t-elle, ajoutant qu’il “réfléchit généralement à ses mots” avant de parler.

“Ce n’est pas quelque chose où nous voulons nous précipiter”, a répété Austin, laissant Jessica un peu frustrée.

“Mais pourquoi ne pouvons-nous pas simplement le dire si nous le ressentons?” appuya l’étoile de Marié à première vue.

Enfin, Austin et Jessica ont laissé le sujet au repos quand il a dit définitivement: “Je veux lui donner le temps de le dire.”