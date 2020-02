Est-ce que Khloé Kardashian sortira jamais des projecteurs? Voici pourquoi les fans ne le pensent pas

L’une des choses convaincantes du clan Kardashian / Jenner est leur différence. Certains pourraient supposer que les membres de cette célèbre famille se ressemblent tous, mais les fans savent que chaque individu est unique.

L’un des attraits de leur émission de téléréalité très populaire est de regarder comment les différentes personnalités réagissent aux situations.

Récemment, cela a conduit à une conversation sur Reddit sur les KarJenners et ce qu’ils apprécient le plus: l’argent ou la célébrité. Qu’est-ce qui les fait avancer exactement, et Khloé décidera-t-il jamais que ça suffit?

La famille aime les projecteurs

Les Kardashian sur le tapis rouge | Rodin Eckenroth / WireImage

Il doit y avoir une motivation assez forte pour que la famille ouvre autant que possible la vie aux caméras de télévision. Les rédacteurs ont convenu assez rapidement que certains d’entre eux sont très ambitieux et heureux de chasser la gloire et l’argent.

«Kim aime et poursuit la célébrité parce qu’elle n’est pas seulement intéressée par l’entrepreneuriat, mais qu’elle est influente. Je pense que Kim a de multiples motivations pour être sous les projecteurs », a déclaré un fan. Elle a ajouté que Kris «… est évidemment extrêmement ambitieux. Mais je pense qu’elle pourrait être motivée par son propre ego, pas spécifiquement par la richesse ou la renommée personnelle. Je pense qu’elle aime savoir qu’elle a construit et continue de construire un empire, et qu’elle est peut-être un peu une narcissique secrète. »

Mais alors que tout le clan bénéficie des avantages de la gloire et de la fortune, tout le monde n’est pas aussi habile à vivre aux yeux du public. Khloé est un exemple de Kardashian qui veut peut-être la gloire mais qui n’est pas toujours bonne pour se connecter avec ses fans. Un intervenant a déclaré: «… Je pense qu’elle aime ça, mais elle n’aime pas son lol.» Aie.

Et si “Rester avec les Kardashian” se termine?

Après 17 saisons, les gens commencent à se demander combien de temps peut suivre Keeping Up The Kardashians. Khloé a même laissé entendre que la fin pourrait arriver. Qu’est-ce que cela signifie pour elle et les autres?

L’hypothèse générale est que Kim ira bien. Elle est déterminée à conserver sa renommée, ce qui semble signifier le pouvoir.

«Kim veut la gloire. Depuis le début et toujours à faire ce jour. Je ne pense pas qu’elle soit prête à devenir «hors de propos». Peut-être un jour (d’où sa préparation d’avocat) mais elle n’est vraiment pas encore là », a expliqué un fan.

Mais ils n’étaient pas aussi gentils avec Khloé, en disant: «Je pense que Khloé veut toujours la renommée aussi. Malheureusement, je pense qu’elle met beaucoup d’influence sur le fait d’être une «Kardashian» et elle n’a vraiment aucune autre identification unique. »

Kim élargit sa portée en dehors du monde de la beauté et des apparitions télévisées. Elle étudie pour devenir avocate et elle est passionnée par la réforme des prisons.

Mais Khloé a-t-elle quelque chose qui compte pour elle autre que la célébrité?

Elle a d’autres projets

Comme le reste de sa célèbre famille, Khloé a pu capitaliser sur sa renommée en créant ses propres entreprises. Elle a écrit un livre sur le fitness, Strong Looks Better Naked, et elle a une ligne de denim conçue pour flatter tous les types de corps.

Elle a également transformé sa passion pour le fitness en une autre émission de téléréalité, Revenge Body, même si tout le monde n’aime pas le message derrière elle. Elle a récemment débuté une véritable émission policière, intitulée Twisted Love.

Les fans craignent que Khloé n’ait rien qui signifie autant pour elle qu’être Kardashian. Comme l’a dit une personne, «j’ai l’impression qu’elle poursuit la validation, que ce soit par des moyens matériels ou sociaux. Je ne pense pas vraiment qu’elle ait faim d’argent, mais utilise peut-être des choses matérielles pour combler un vide dans sa vie. “

Espérons que Khloé découvrira quelque chose qui lui donnera plus de sens. Elle n’est pas toujours la plus douée pour être célèbre, mais avec de la chance, elle trouvera autre chose sur laquelle se concentrer.