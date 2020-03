Est-ce que Last Tango à Halifax est à la télévision ce soir? L’épisode 4 de la comédie à succès de BBC One laisse les fans en redemander! – HITC

Le dernier Tango à Halifax a laissé les fans au bord des larmes dans l’épisode 4, mais le drame de la BBC se poursuit-il ce soir?

Last Tango à Halifax a été l’une des émissions les plus populaires de BBC One ces dernières années.

Lorsque Last Tango a fait ses débuts en 2012, il a gagné 7,32 millions de téléspectateurs par épisode. Même maintenant en 2020, le nombre de téléspectateurs de la série est toujours extrêmement solide de 6,15 millions par épisode.

Naturellement, il y a toujours beaucoup d’intérêt pour une nouvelle série de Last Tango à Halifax.

La série la plus récente, la cinquième à ce jour, a commencé à être diffusée le 23 février. La comédie dramatique tant appréciée sera-t-elle de retour sur nos écrans ce soir le 22 mars?

Est-ce que Last Tango à Halifax est à la télévision ce soir?

Non.

C’est parce que l’épisode 4, diffusé le 15 mars, était le dernier épisode de la série 5.

Last Tango à Halifax reviendra-t-il pour la série 6?

Non confirmé.

La BBC n’a pas encore confirmé si Last Tango à Halifax sera de retour pour une sixième série. Du côté positif, le spectacle n’a pas non plus été annulé non plus, il y a donc encore une chance pour plus d’épisodes.

Les fans seront soulagés d’apprendre que la créatrice de Last Tango, Sally Wainwright a déjà parlé de son désir d’écrire plus d’épisodes.

Au cours de la série 5, elle a parlé au Radio Times de la perspective d’une sixième série: «Je veux dire, je l’espère. Je voudrais écrire ce spectacle jusqu’à ce que les vaches rentrent. “

Pourquoi ne pas recommencer?

Si vous manquez Last Tango à Halifax et que vous voulez regarder quelque chose qui vous fera sourire, les cinq séries de la comédie dramatique de Sally Wainwright sont disponibles en streaming via BBC iPlayer.

C’est un total de 24 épisodes pour revenir en arrière et revoir, la solution parfaite si vous cherchez quelque chose pour vous remonter le moral en ces temps incertains.

Remplaçant Last Tango dans la machine à sous dimanche soir à 21h, le nouveau drame basé à Glasgow The Nest.

Dans d’autres nouvelles, Tiger King: où est Joe Exotic maintenant? Netflix explore la vie d’un gardien de zoo excentrique et d’un politicien