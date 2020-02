Est-ce que les fans trouvent “Wild ‘N Out” drôle de Nick Cannon?

Assimiler le sympathique Nick Cannon à un spectacle d’improvisation de style rôti ne semble probablement pas très compatible, mais un tel spectacle existe depuis 15 ans. Wild N’Out a été créé par Cannon et animé par lui à partir de 2005 sur MTV, avant même son mariage avec Mariah Carey.

Le spectacle est devenu un succès immédiat car il a combiné la comédie d’improvisation de Whose Line is it Anyway? avec des invités musicaux.

Alors que l’incarnation originale de la série a duré deux saisons, Cannon a temporairement déménagé en raison d’une carrière musicale et d’actrice en plein essor, sans compter l’hébergement de America’s Got Talent pendant des années. MTV a cependant renouvelé Wild N’Out, à partir de 2013, à nouveau hébergé par Cannon.

Après une pause de plus, il est de retour ces dernières années avec son créateur comme hôte. Depuis son retour, un participant l’a accusé de ressembler trop à un rôti qu’à une improvisation familiale.

La comédie rôtie est-elle devenue la norme?

Bien que le format comique de Wild N’Out permette beaucoup de comédie de forme libre avec des invités célèbres, il ne ressemblait pas vraiment à un rôti au début. Au fil des ans, la torréfaction est devenue plus un style de comédie grand public, principalement en raison du dîner des correspondants de la Maison Blanche et des rôtis de célébrités grand public diffusés sur le câble.

Bien sûr, les rôtis étaient une grande partie de la culture des célébrités remontant à plusieurs décennies. Dean Martin a commencé leurs versions TV, même si elles ont été extrêmement modifiées pour les rendre adaptées à la diffusion sur le réseau.

Tous les rôtis diffusés sur le câble de nos jours vont tous et laissent les participants célèbres dire… enfin, n’importe quoi. Les choses dites lors de celles-ci ne sont pas pour les faibles de cœur, presque comme si les participants avaient préalablement avalé un seau de sérum vérité.

Dans une émission comme Wild N’Out, la plupart des fans trouvent toujours ce style drôle, mais d’autres qui y sont apparus ne l’ont pas fait.

Azealia Banks a appelé le spectacle pour avoir autorisé des blagues racistes

Tout le monde sait que la star du hip-hop Azealia Banks n’a pas vraiment peur de parler de tout, y compris des sujets liés à la race. Quand elle est apparue sur Wild N’Out en 2018, les participants à l’improvisation se sont mis à fond sur elle et ont fait des blagues sur sa couleur de peau en guise d’entrée.

Les banques sont ensuite allées sur Instagram pour appeler l’émission pour aller trop loin dans leurs rôtis. Même si c’est là que l’Amérique est en termes de comédie de nos jours, il doit vraiment y avoir une ligne tracée avant que quelqu’un dise quelque chose qui offense quelqu’un.

Certains comédiens pourraient simplement se moquer du souci de Banks lorsque la comédie effrontée et honnête aborde des sujets difficiles dans les forums publics. Pour Banks, elle avait l’impression que les blagues étaient pré-planifiées et étaient tombées dans une embuscade avec un comportement raciste.

Qu’elle ait raison ou non, il semble que les fans de la série trouvent toujours cela hilarant. Nick Cannon a ressenti pour elle depuis qu’il est depuis longtemps connecté à une programmation plus familiale grâce à AGT.

Une comédie honnête pourrait finir par durer

Si certains pourraient dire que Banks a goûté à ses propres médicaments après ses propres blagues racistes sur les réseaux sociaux ces dernières années, elle a été larmoyée par les blagues racistes qui lui étaient destinées.

On peut dire que suivre cette voie dans un spectacle d’improvisation va trop loin. Là encore, la bravoure de la comédie à notre époque nous aide sans doute à comprendre la réalité de notre société. Tant de choses ont été cachées, faisant de la comédie de style rôti une chance de créer une sorte de séance de thérapie familiale.

Dire des choses brutalement honnêtes sous forme de comédie pourrait être le seul moyen de nouer des liens entre les gens afin que tout le monde soit toujours sur la même longueur d’onde. Cependant, si Wild N’Out essaie de faire évoluer cela, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps pour que tout le monde embarque.