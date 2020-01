Est-ce que Lottie Henshall est à la ferme de la Maison Blanche? Les fans sont catégoriques: ils repèrent Jade de Coronation Street! – HITC

L’ensemble de cette série ITV a impressionné les téléspectateurs.

La ferme de la Maison-Blanche présente un talent d’acteur sérieux, mais Lottie Henshall est-elle vraiment dedans?

L’année de la télévision a bien commencé grâce à ce drame policier de six épisodes.

Depuis son arrivée sur ITV le mercredi 8 janvier, le public a sans cesse loué la dramaturgie magistrale de la série d’une histoire vraie choquante.

Écrit par Kris Mrksa et Giula Sandler, il explore les meurtres de la Ferme de la Maison Blanche qui ont eu lieu en août 1985. June et Nevill Bamber – avec la fille adoptive Sheila Caffell et ses fils jumeaux de six ans, Daniel et Nicholas – ont été abattus et tués dans leur ferme une nuit fatidique. Jeremy Bamber, 24 ans, a survécu et le titre d’ITV relate l’enquête qui a suivi.

Il a brillamment joué, avec des artistes comme Stephen Graham (c’est l’Angleterre), Mark Addy (Game of Thrones) et plus encore dans un excellent travail.

Est-ce que Lottie Henshall est à la ferme de la Maison Blanche?

Non, Lottie Henshall n’est pas à White House Farm.

Cela peut en fait surprendre, car il est clair que de nombreux publics pensaient avoir repéré l’actrice de Coronation Street (elle joue Jade) dans le rôle d’Ann Eaton.

Ann était la nièce de Bamber fin juin qui était mariée à Nevill Bamber, comme le note Essex Live. Alors, d’où vient la confusion!?

Les fans parlent de la confusion de la Maison Blanche

Bien que certains pensaient qu’Ann était jouée par Lottie Henshall, elle est en fait représentée par Gemma Whelan.

Le public s’est tourné vers Twitter pour donner son avis, s’exclamant que les actrices se ressemblent de manière frappante dans la série. Découvrez quelques tweets ci-dessous:

La section des commentaires pour le premier tweet a généré une discussion sur les actrices, avec le commentaire initial: “Heureux que ce n’est pas seulement moi!”

Un autre a ajouté: «Est-ce le personnage d’Ann Eaton? Il lui ressemble effroyablement mais ce n’est pas le cas. C’est Gemma Whelan qui était Yara Greyjoy dans Game of Thrones à White House Farm », ce à quoi ils ont répondu:« Oui, je sais. Je les ai googlé tous les deux cette semaine… ils se ressemblent incroyablement! »

Donc, si vous pensez voir Lottie, il y a de fortes chances que vous voyiez Gemma!

Gemma Whelan arrive à la première de la finale de la saison «Game of Thrones» au Waterfront Hall le 12 avril 2019 à Belfast, Royaume-Uni

Gemma Whelan: Films et séries télé

Comme mentionné, l’actrice anglaise de 38 ans est bien connue pour jouer Yara Greyjoy dans la série fantastique HBO Game of Thrones.

Cependant, elle a joué dans un large éventail de titres télévisés au fil des ans, notamment Gentleman Jack (elle a joué Marian Lister), Upstart Crow (Kate), The End of the F *** ing World (DC Eunice Noon), Hetty Feather ( Ida Battersea), Oncle (Veronica) et Horrible Histories (nombreux).

Gemma est également apparue dans un certain nombre de films, tels que la comédie d’horreur Prevenge (Len), Gulliver’s Travels (Lilliputian Rose) avec Jack Black et The Wolfman (Gwen’s Maid).

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?