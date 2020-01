Est-ce que Marvel Kill Off Black Knight de Kit Harington? Les chances ne sont pas en sa faveur

Marvel a été très avare de divulguer les détails de l’intrigue sur The Eternals, mais certaines preuves suggèrent que l’introduction de Kit Harington dans l’univers cinématographique Marvel sera de courte durée. Sur la base des données, les personnages de Harington sont les plus susceptibles d’être tués dans un film donné. Alors, quelles sont les chances que Marvel termine Black Knight de Harington dans The Eternals?

Kit Harington, star de «The Eternals» | Jeff Kravitz / FilmMagic pour HBO

Historique de Harington

Nous ne savons vraiment pas grand-chose sur The Eternals, le premier film de phase 4 de Marvel après les événements de Avengers: Fin de partie. Mais nous savons que le film met en vedette Harington, Angelina Jolie, Richard Madden (un autre ancien de Game of Thrones) et Kumail Nanjiani.

Harington joue le rôle de Dane Whitman, alias Black Knight, dans

le film, et il y a une chance qu’il ne s’en aperçoive pas vivant.

Selon le

Guardian, les données de Buzz Bingo indiquent que Harington est «le

acteur masculin le plus probable de tous les temps pour apparaître dans une scène dans laquelle son personnage

est tué. “Pour être juste, les autres rôles de Harington n’ont aucune incidence sur The

Eternals, mais il y a quelque chose à dire sur son penchant pour le jeu

personnages tués.

Harington, par exemple, a joué un personnage dans Testament of

Jeunes qui ont été tués par balle. À Brimstone, il a combattu Guy Pearce

et s’est accidentellement tiré avec son propre pistolet. Ses personnages à Pompéi,

Game of Thrones et Seventh Son ont également été tués.

Cela ne signifie pas que Harington va mourir dans The Eternals, mais les chances ne sont clairement pas en sa faveur.

Qui est Black Knight?

Dans les bandes dessinées, Black Knight était l’un des membres originaux de

les Vengeurs. Il porte une épée mystique qui est largement considérée comme l’un des

les armes les plus puissantes de l’univers Marvel.

En ce qui concerne ses capacités, Black Knight est un épéiste d’élite et possède des compétences de combat similaires à celles de Captain America. Il est également lié de manière romantique à Sersi, qui est joué par Gemma Chan.

Sersi est l’un des Eternels et est fondamentalement un surhumain qui

protège la Terre. Sur la base de photos de tournage, il semble que Marvel va explorer

Lien romantique de Black Knight avec Sersi dans The Eternals.

Compte tenu de l’histoire de Black Knight avec les Avengers, il y a de fortes chances qu’il vive au-delà des Eternals. En fait, il y a une forte possibilité que le personnage de Harington apparaisse dans Avengers 5, bien que rien d’officiel n’ait été révélé à ce sujet.

Harington repéré sur le tournage de «The Eternals»

Bien que le studio ait été très secret sur le projet,

les photos divulguées de l’ensemble ont fait leur chemin sur Internet.

Cela comprend des plans de Harington et Chan sur le plateau de Londres.

Harington porte des vêtements de ville sur les images, donc on ne sait pas si nous allons

en fait le voir comme Black Knight ou non.

Nous espérons que nous en apprendrons davantage sur la participation de Harington à The

Eternals alors que nous nous rapprochons de la date de la première. Heureusement, nous n’avons pas vu

toutes les photos du personnage de Harington tué, nous allons donc considérer cela comme une victoire.

Dans le synopsis officiel du film, nous avons appris qu’au moins une partie de The Eternals se déroulera après les événements de Avengers: Fin de partie. Nous savons également que les méchants principaux du film sont The Deviants, bien que les détails du casting aient été tenus secrets.

«Les Eternals de Marvel Studios présentent une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les a obligés à sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, Les Déviants », indique le synopsis.

Kit Harington verrouille les lèvres avec un amant à l’écran

Pendant que nous attendons plus de fuites, l’une des images de set en vedette

Harington et Chan se bloquent les lèvres pendant une scène. Cela confirme que Marvel

explorer leur romance dans le prochain film.

Il taquine également que le studio a de grands projets pour Harington dans le MCU. Et en ce qui concerne Harington, il ne pourrait pas être plus heureux de jouer un super-héros après la fin de Game of Thrones.

«Je pars jouer un super-héros, ce qui est cool. Je ne peux pas vraiment

dites ce que je peux en dire. L’année prochaine s’annonce donc passionnante », a déclaré Harington

l’année dernière. “Je dirais qu’il essaie de choisir des choses aussi loin de Jon Snow que

possible, mais je suis de retour à un super-héros. Il a une épée, alors, tu sais. “

Ok, fans de Game of Thrones, rions-nous un peu que dans The Eternals de MCU, Kit Harrington joue The Black Knight (ahem) et dans cette scène, il embrasse Sersi (Gemma Chan)? Je veux dire, nous sommes… n’est-ce pas? https://t.co/1cFyT5s4c1

– CrassLauren (@CrassLauren) 24 janvier 2020

Bien que le projet soit complètement différent de la fantaisie

drame, les personnages de Harington sont étrangement similaires. Espérons juste que les choses

fin un peu différent pour Black Knight et qu’il ne se fait pas tuer dans

sa première sortie.

Les fans peuvent regarder Harington en action lorsque The Eternals frappe

théâtres en novembre.