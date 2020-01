Est-ce que Marvel Star est l’actrice la plus détestée de tous les temps?

On pourrait facilement affirmer que de nombreux films MCU sont toujours une sorte de club de gars, ce qui est essentiellement noté dans les films Avengers eux-mêmes. Cet argument continue alors que Brie Larson incarne Captain Marvel. Même alors, elle a dû apparemment s’acclimater à l’environnement dans le film et dans la vie réelle.

Alors que Scarlett Johansson et Elizabeth Olsen devaient peut-être faire de même, ils semblaient s’intégrer sans problème. Dans le cas de Gwyneth Paltrow, c’était plutôt un sac mixte.

Paltrow est venue avec l’idée qu’elle n’était pas une lectrice de bandes dessinées mais qu’elle voulait continuer sa carrière d’actrice. Avec l’énorme succès de Paltrow sur Goop, elle n’a pas été confrontée à un énorme soutien des fans de Marvel.

Bien qu’ils ne la «détestent» peut-être pas, il y avait beaucoup de méfiance à son égard pour rejoindre le MCU après qu’elle a révélé un manque de recherche sur Marvel.

Pourquoi Gwyneth Paltrow voulait-elle vraiment rejoindre Marvel?

Personne ne savait vraiment que Paltrow n’était pas un fan de Marvel jusqu’à ce qu’elle mentionne dans des talk-shows qu’elle avait à peine lu une bande dessinée dans sa vie. Si les animateurs de talk-show comme Jimmy Kimmel ont noté que c’était peut-être une bonne chose, les puristes de la bande dessinée étaient un peu vexés.

Après tout, jouer dans un film MCU et ne rien savoir de l’arrière-plan, c’est comme se présenter pour le président sans expérience gouvernementale.

Lorsque Paltrow s’est vu offrir le rôle de Pepper Potts, certains se sont sans doute demandé pourquoi elle avait accepté ce rôle si elle n’avait aucun intérêt pour Marvel. Grâce à son Goop devenue une entreprise d’un milliard de dollars ces dernières années, elle n’avait certainement pas besoin de travail.

Selon elle, son ami proche, Jon Favreau, lui a conseillé de jouer le rôle de Pepper. Tout le monde sait que Favreau est l’une des créatrices les plus astucieuses d’Hollywood, donc pas étonnant qu’elle ait été convaincue.

Ce que Paltrow n’avait pas prévu, c’est la critique à laquelle elle serait confrontée pour faire partie d’une franchise dont elle ne se souciait pas vraiment.

La critique des fans a-t-elle conduit Gwyneth Paltrow à quitter le MCU?

L’année dernière, Paltrow a annoncé qu’elle s’éloignerait du rôle de Pepper dans le MCU, du moins pour l’instant. Elle a accepté de faire des camées si elle lui demandait.

À l’époque, Paltrow a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’elle devrait jouer dans des films de super-héros à son âge. Dites cela à des gens comme Robert Downey, Jr., qui est sorti à 54 ans. On doit se demander si Paltrow a eu le soupçon qu’elle n’était pas trop bienvenue dans la communauté des fans de Marvel après avoir révélé qu’elle n’avait aucune idée de l’histoire des histoires de bandes dessinées .

Elle a au moins prouvé qu’elle était fidèle à des amis qui lui avaient initialement donné le rôle de Pepper Potts. Ce que Paltrow pense de l’action, en général, est encore un peu mystérieux. Veut-elle toujours garder son pied dans le domaine du jeu au cas où Goop se mettrait le ventre en l’air?

Sans aucun doute, elle a gagné assez d’argent de Goop où elle n’aurait plus jamais à agir si elle ne le voulait pas. La plus grande question est de savoir si elle serait prête à retourner au MCU alors que les fans des films de franchise sont généralement implacables dans leurs critiques.

Gwyneth Paltrow va-t-elle cesser complètement d’agir maintenant?

Sur la base du profil IMDb de Paltrow, elle n’a aucun projet d’acteur à venir de sitôt. La seule chose avec laquelle elle a été impliquée depuis qu’elle a quitté le rôle de Pepper Potts est une partie substantielle de The Politician de Netflix, et dans son propre rôle dans un court documentaire.

Maintenant, avec un accent sur l’exécution de Goop et l’hébergement de la nouvelle série Netflix The Goop Lab, elle vient probablement de se réinventer au-delà du domaine de l’action. Là encore, avec Goop remplie de pseudoscience, on peut peut-être affirmer qu’elle agit toujours pour défendre plus que quelques produits / techniques de santé douteux.

Étant donné que Paltrow est active sur les médias sociaux, elle connaît probablement les critiques à son sujet de Marvel seule. Pourtant, avec des critiques similaires à propos de Goop, elle peut simplement aller de l’avant avec ce qu’elle veut faire en riant à la banque. La critique publique ne pique plus tant qu’on choisit de l’ignorer.