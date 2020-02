Est-ce que Nickelodeon’s Avatar: The Last Airbender Series est sur Netflix?

Comme Avatar de Nickelodeon: The Last Airbender a 15 ans et le fait que la série Netflix entrera en production en 2020, vous vous demandez peut-être si la série Nick est sur Netflix et si ce n’est pas le cas, si elle se dirige vers Netflix dans un proche avenir futur.

La série animée qui a été présentée pour la première fois sur Nickelodeon en 2005 est toujours incroyablement populaire à ce jour. Après deux frères et sœurs, ils trouvent Aang qui apprend qu’il est un maître de l’air qui est presque éteint et c’est à lui de vaincre la nation du feu.

La série s’est étalée sur trois saisons et a duré 61 épisodes.

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous vous trouviez dans une région Netflix où Avatar: le dernier maître de l’air n’est pas sur Netflix.

Pourquoi Avatar: le dernier maître de l’air n’est-il pas sur Netflix aux États-Unis?

Aux États-Unis, Netflix n’a pas été en mesure de concéder sous licence la série de Nickelodeon et de leur société mère ViacomCBS malgré l’obtention d’un tas de titres Nick plus tôt en 2020 et devrait bénéficier d’un accord de sortie.

Actuellement, la seule option de streaming pour Avatar: The Last Airbender passe par la chaîne Amazon Nick Hits.

Il est probable que Netflix pourrait octroyer une licence pour la série animée plus près de la sortie de la série Netflix en direct, mais il est probable que ViacomCBS va l’utiliser dans le cadre de son prochain “nouveau” service de streaming.

Quelles régions diffusent Avatar: le dernier maître de l’air?

Parmi les principaux pays anglophones, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni diffusent actuellement tous les trois saisons de

Grâce à Unogs, nous savons également qu’en fait, la majorité des régions diffusent actuellement les trois saisons également.

Les autres régions diffusant Avatar: The Last Airbender comprennent:

TurquiePays-BasMexiqueAmérique latineMainland EuropeCe que nous savons sur Avatar: The Last Airbender Netflix series

Nous compilons une liste complète de tout ce que nous savons sur la prochaine série d’action en direct à destination de Netflix dans un article dédié ici. Mais les gros titres sont qu’il va être écrit et réalisé par les scénaristes originaux (contrairement à cet autre film dont nous ne parlons pas) et qu’il devrait sortir en 2021 avec une production commençant cette année.

Voulez-vous voir Avatar: The Last Airbender sur Netflix? Faites-nous savoir ci-dessous.