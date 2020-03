Est-ce que «Noroi: la malédiction» de Shudder a sa réputation de film d’horreur le plus effrayant trouvé?

Les chances sont que si vous êtes un habitué des babillards électroniques, des médias sociaux ou de tout autre coin d’Internet axé sur l’horreur, vous avez entendu parler de Noroi: la malédiction, un faux documentaire de style métrage trouvé japonais qui a développé un fort culte après qu’il ne soit pas si facile de trouver un titre pendant de nombreuses années. Présenté comme l’un des films d’horreur les plus effrayants à ne pas manquer et qui a trouvé les mauvais rap typiques de l’horreur, Noroi possède des scores d’audience stellaires sur IMDb et Rotten Tomatoes. Bien que sorti au Japon en 2005, il n’a toujours pas de version physique appropriée aux États-Unis. En conséquence, les fans irréductibles l’ont à plusieurs reprises téléchargé sur YouTube pour le retirer peu de temps après pour des problèmes de droit d’auteur.

Maintenant qu’il est largement disponible en tant que titre de streaming exclusif sur Frémir, il est beaucoup plus facile pour les fans de genre d’accéder au film. Mais Noroi est-il à la hauteur du battage médiatique underground?

Noroi se présente comme un documentaire d’images trouvées par l’enquêteur paranormal Masafumi Kobayashi (Jin Muraki). Naturellement, il a disparu peu de temps après la fin du documentaire. Le sujet du travail de Kobayashi prend un certain temps à se présenter, apparaissant initialement comme une série de sujets paranormaux non liés à travers diverses interviews, travaux de terrain et clips télévisés. Accent sur le déroulement lent; ce film arrive à près de deux heures. Ce démarrage langoureusement lent joue un rôle important pour les détracteurs du film.

Finalement, Kobayashi découvre une connexion entre ces clips aléatoires; la mort semble suivre la recluse excentrique Junko Ishii (Tomono Kuga) et son jeune fils partout où ils vont. Tirant sur ce fil, Kobayashi commence à percer le mystère central d’une entité démoniaque nommée Kagutaba. Ce mystère et cette mythologie élaborée animent le film; une grande partie de l’horreur est implicite jusqu’à l’acte final. Réalisateur Kôji Shiraishi (Grotesque, Sadako vs Kayako) n’emploie pratiquement aucune peur réelle, forçant les téléspectateurs à porter une attention particulière aux détails les plus apparemment anodins présentés. Shiraishi évite également d’employer de nombreuses marques de commerce d’horreur de séquences trouvées. Tout cela pour dire que le pouvoir du film de faire peur repose uniquement sur les épaules de sa narration. Plus les fils pendants se lient, plus cela devient troublant.

La narration méthodique qui ignore l’atmosphère traditionnelle et la fabrication de peur combinée à la qualité VHS lo-fi est le coin qui divise ceux qui aiment le film et ceux qui ne le font pas. Certes, je suis tombé dans ce dernier lors de la première veille. Près de deux heures est beaucoup trop long pour de nombreux films d’horreur, et la première heure a tendance à ramper. Le gain ultime peut ne pas en valoir la peine et ce n’était certainement pas pour moi au début. Mais une deuxième montre sur Shudder a approfondi mon appréciation pour le film, ce qui a permis une meilleure absorption des nuances et des détails. Les détails sont cruciaux pour déverrouiller ce film, mais la patience est tout aussi vitale. De tous les métrages / films d’horreur de style faux documentaire trouvés, Noroi se démarque du lot avec son approche non conventionnelle.

La peur est toujours subjective, bien sûr. Noroi fait tourner un mystère convaincant imprégné de réalisme, bien que la mythologie ne le soit pas. De nombreux acteurs jouent eux-mêmes, brouillant davantage la frontière entre réalité et fiction. Pour beaucoup, cela fonctionne. Pour d’autres, il traîne sans gain satisfaisant pour mériter le rythme. Où que vous tombiez dans le spectre du plaisir, la place de Noroi dans l’horreur reste fascinante. Lors de sa sortie au Japon en 2005, l’engouement pour J-horror aux États-Unis avait déjà commencé à décliner. Il est resté dans une obscurité relative pendant des années, du moins à l’étranger, laissant aux fans le soin de passer le mot et de le garder au premier plan des discussions. Plus de dix ans plus tard, les seules offres de DVD ou Blu-ray sont les importations, laissant Shudder comme le seul moyen légal de visualisation.

Et cela ne fait qu’alimenter le battage médiatique et le mystère entourant une anomalie unique comme celle-ci.