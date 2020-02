“Est-ce que quelqu’un parie dur sur elle?”

* En préparation

L’après-midi du mercredi 19 février, Rubén Sánchez a fait sa première tronista dans «Femmes et hommes et vice versa», dans le cadre de sa semaine spéciale avec les invités de «L’île des tentations». Un début dans lequel l’extension pourrait voir des images inédites de Fani Carbajo avant le début de «Survivors 2020», dans lequel le couple actuel de Christofer Guzmán a reconnu se sentir coupable de ce qui s’est passé présenté par Mónica Naranjo, après quoi Rubén a été très critique envers elle.

Rubén et Violeta parlent de Fani dans «Femmes et hommes et vice versa»

“Elle n’a pas besoin de m’appeler ni de me donner des explications d’aucune sorte”, a critiqué Rubén à propos de Fani, à laquelle Violeta Mangriñán a souligné que le désormais candidat aux “Survivants” “ne vous a pas appelé parce que vous lui avez dit au revoir, car sinon, il est Bien sûr, il vous appelle. ” “Il a le nez … tout pour être super patron”, a critiqué l’opinionniste. “Finalement, il a réalisé qu’il avait commis une erreur et que Christofer était finalement sa famille”, a expliqué Rubén. “Elle est revenue avec lui plus pour le chagrin que pour le sentiment. Je ne la vois pas totalement amoureuse”, a ajouté la tronista nouvellement libérée., avant de préciser que Fani n’était pas revenue avec Christofer tant pour le chagrin, sinon parce que “elle est à l’abri en lui, c’est une personne qui l’aime, prend soin d’elle, mais vraiment, amoureux, je ne la vois pas”.

“La seule qui puisse l’aimer”, a lancé Kiko Jiménez, par le biais d’une pulla, à laquelle Rubén a répondu “je suppose qu’il y aura quelqu’un d’autre”, avant son partenaire a souligné le fait que Fani le décrivait comme “l’autre”. “Je m’en fiche. En fin de compte, c’est une personne méprisée.”Sanchez a répondu, après quoi Nagore Robles a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec ces critiques. “Je pense que l’amour de votre vie ne doit pas être quelqu’un avec qui vous avez beaucoup de passion ou d’attirance, comme cela s’est produit avec Rubén. Je pense que cela peut être quelqu’un avec qui vous êtes à l’aise et qui sait qu’il vous aime, qui vous rend meilleur personne “, a déclaré le présentateur.

Va-t-il retomber dans la tentation?

De l’avis de Nagore, Violeta a voulu exposer ses critiques à l’égard de Fani, notamment à la suite des retrouvailles avec Mónica Naranjo six mois après avoir enregistré l’émission de téléréalité, dans laquelle l’ex-participant “a pris du mal et au bout de cinq minutes, il bavait” avec Rubén ” puis le petit ami entre et ne clignote même pas. ” “Il commence à pleurer quand il parle de ce qui est arrivé à Ruben et quand il parle de ce qu’elle a fait à Christofer, il ne laisse même pas tomber une larme”, a critiqué Mangriñan, avant de souligner que “chaque oncle a été mis sur l’île. … “, faisant référence aux concurrents de” Survivors “. “Est-ce que quelqu’un parie dur parce qu’il ne fera pas la même chose?”, A demandé Violeta, après quoi Rubén a déclaré: “Je pense qu’il ne se trompera plus mais, s’il le fait, je pense que Ferre est plus de son style”. “Je pense qu’il ne tombera pas à nouveau, surtout pour ne pas avoir mal et à cause de son image, que je sais qu’il se soucie de lui”, a déclaré Nagore, avant de demander à Sanchez s’il avait perçu plus de pleurs de Fani envers lui qu’avec Christofer. “Je pense que c’était plus de la méchanceté”, a expliqué Ruben, qui a parié parce qu’il y avait eu “une certaine affection” lors des retrouvailles six mois plus tard, rien de plus.

.