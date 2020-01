Est-ce que Robert Downey Jr. retournera au MCU si ‘Dolittle’ flops?

L’acteur Robert Downey Jr.est Iron Man, en ce qui concerne les fans de Marvel Cinematic Universe. Et bien qu’il se soit éloigné de la gigantesque propriété pour essayer de nouvelles choses, comme Dolittle ce week-end, qui peut dire qu’il est parti pour de bon? Voici pourquoi nous pensons qu’il pourrait revenir très bientôt.

Robert Downey Jr. a lancé le MCU en tant qu’Iron Man

Downey Jr. était connu pour son jeu dans les années 1980, mais a ensuite passé la majeure partie des années 90 et certaines des années 00 à faire face à sa toxicomanie et à ses retombées. Cependant, c’est à cette époque qu’il a pu réparer son image de toute première étoile de ce qui allait bientôt devenir le MCU.

Après avoir joué dans Iron Man, qui a été très bien accueilli, Downey Jr.a continué à travailler principalement sur des projets Marvel pour la prochaine décennie. Il est apparu dans les films de Sherlock Holmes ainsi que dans quelques autres, mais de manière générale, jouer Tony Stark le tenait très occupé.

Sa sortie dans «Avengers: Endgame» était attendue

Après avoir joué dans Iron Man 1-3, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming et tous les films des Avengers, Downey Jr. avait, nous le supposons, rempli son contrat avec Marvel (bien qu’il y ait des divergences ici). Et comme c’était la fin de la saga Infinity, et qu’on leur avait promis de vrais enjeux, personne n’a été surpris de voir l’acteur sortir avec Avengers: Fin de partie.

La mort de Tony Stark qui a sauvé le monde a si bien complété son arc de personnage qu’il est difficile de discuter avec lui. Et il a été correctement célébré (contrairement à certains – * toux * Black Widow * toux *) dans une scène funéraire. Mais malgré tout, voir un personnage aussi aimé mourir était très difficile pour la plupart des fans.

Le nouveau film de Downey Jr. «Dolittle»

Le premier film de l’acteur après Endgame est un autre film à gros budget. Dolittle met en vedette Downey Jr. en tant que personnage littéraire rendu célèbre par Eddie Murphy il y a vingt ans. Plutôt que d’aller pour la comédie droite, cette fois-ci, ils se penchent sur l’angle de l’aventure technologique et fantastique.

Downey Jr.est la principale star humaine, bien qu’Antonio Banderas et Michael Sheen aient également des rôles notables. La distribution de voix est également une pléthore de qui est qui, y compris Emma Thompson, Rami Malek, Selena Gomez et même le copain MCU de Downey Jr. Tom Holland.

Il a reçu de terribles critiques

Parlons franchement pendant une minute. C’est le genre de film qui fait bien l’affaire avec exactement deux groupes: un public international, qui l’apprécie principalement pour les visuels, et les enfants, qui l’apprécient pour la même raison (et, vous savez, les animaux qui parlent).

Après de nombreux retards et reprises, Dolittle était déjà mal parti. Et, avant sa première aux États-Unis, les critiques ont commencé à affluer, et elles ont été terribles. Le film n’a aucune chance de revenir même près de ce qui a été dépensé. C’est une très mauvaise nouvelle pour Universal et pour Downey.

Comment pourrait-il retourner au MCU?

Downey Jr. n’a jamais dit explicitement qu’il ne reviendrait pas au MCU. Et il reçoit beaucoup cette question. Et, en fait, il n’est même pas vraiment parti, car nous savons qu’il apparaîtra dans Black Widow dans une certaine mesure (comme cela se produit avant la mort de Stark), et probablement dans What If …? exprimant son caractère.

Mais il y a beaucoup d’autres façons dont il pourrait apparaître dans les futurs projets Marvel. Bien qu’Iron Man 4 ne semble pas probable (du moins, pas sans un Iron Man différent à la barre), nous voyons maintenant un MCU qui inclut le voyage dans le temps et le mysticisme. Ajoutez-les à des flashbacks et à des rêves, et il n’y a aucune raison de penser que Downey Jr.ne fera pas encore plus de cet argent Disney pour les années à venir.