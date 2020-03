Est-ce que Seasons 1-6 of Empire est sur Netflix?

Empire touche à sa fin après six grandes saisons sur Fox et si vous vous demandez si l’émission est actuellement ou bientôt sur Netflix, malheureusement, vous allez être déçu. Nous vous indiquerons où vous pouvez diffuser et quelques suggestions alternatives aussi!

La série suit Taraji P. Henson qui joue le rôle de Cookie Lyon qui est l’un des fondateurs d’une entreprise de musique hip hop appelée Empire Entertainment. La série six saisons suit les propriétaires alors qu’ils se disputent le contrôle de la grande société.

La série a été diffusée sur Fox à partir de janvier 2015 avec la saison 6, qui devrait être la dernière, qui devrait se terminer sur Fox à un moment donné au début de mai 2020.

Voyons maintenant les principales régions anglophones pour voir pourquoi elles ne sont pas sur Netflix.

Pourquoi Empire n’est pas sur Netflix aux États-Unis

Les États-Unis sont peut-être les plus faciles à expliquer. Il y a plusieurs années, Netflix et Fox ont rompu leurs liens en faveur de la bibliothèque de Fox à Hulu. Il a vu la plupart de la bibliothèque Fox (à part plusieurs titres de Ryan Murphy qui produit maintenant du contenu pour Netflix), y compris les goûts de Family Guy quitter Netflix.

Le facteur le plus important est que, avec les nouveaux propriétaires de Fox, Disney prenant le règne de Hulu, cela exclut à peu près définitivement que Empire ne puisse jamais venir sur Netflix aux États-Unis.

Empire est-il sur Netflix dans d’autres régions?

Bien qu’il soit probablement en mesure de le faire, Netflix n’a concédé sous licence Empire à Fox dans aucune région du monde.

Au Royaume-Uni, Amazon Prime détient les droits sur la série. En Australie, Foxtel a des droits exclusifs (pas de surprise ici) et au Canada, la série n’est malheureusement pas disponible sur aucune plateforme de streaming.

Séries similaires à Empire sur Netflix

Si vous recherchez des titres similaires à Empire sur Netflix, parcourons quelques-unes de nos suggestions et quelques-unes que Netflix propose.

En ce qui concerne Netflix Originals, le plus grand titre musical qu’ils ont sorti jusqu’à présent est The Get Down, qui était une vaste série musicale.

Pour les Netflixers au Royaume-Uni, Netflix recommande Power.

Quelques autres titres que nous devrions mentionner:

DynastyGreenleafQueen of the SouthBreaking Bad

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez d’autres suggestions.