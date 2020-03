Est-ce que Showbox fonctionne maintenant? Toujours pas de développements en 2020 – HITC

Images SOPA / Images SOPA / LightRocket via .

Les utilisateurs rencontrent des problèmes depuis un certain temps, mais Showbox fonctionne-t-il maintenant?

Malgré les goûts de Netflix et Now TV offrant au public la possibilité de diffuser leurs émissions et films préférés à moindre coût et légalement, des applications comme Showbox continuent de briser l’industrie du divertissement avec leur large utilisation publique.

Les téléspectateurs ne peuvent pas télécharger l’application exactement comme ils le feraient normalement. Pourquoi? Parce qu’il offre aux utilisateurs du contenu piraté, ce qui signifie également qu’il n’a pas de site Web officiel.

Des problèmes avec l’application en novembre 2019 ont laissé entendre que Showbox pourrait être menacé par l’industrie, bien que des recherches antérieures aient suggéré que ce n’était peut-être pas le cas.

Qu’est-il arrivé à Showbox? Mise à jour 2020

Eh bien, personne ne sait exactement ce qui est arrivé à Showbox récemment, mais beaucoup ont signalé qu’ils n’avaient pas pu accéder à l’application depuis le 1er novembre.

Comme il n’y a pas de site Web officiel, Showbox n’a pas publié de déclaration sur la façon de résoudre le problème, bien qu’il ait publié une réponse à la confusion sur Twitter.

Dans un article, ils ont écrit: «Désolé, nous voyons des commentaires disant que l’application ne fonctionne pas. Nous pensons que cela dépend de l’emplacement, mais nous devrions bientôt avoir nos serveurs partout! Dans les prochains jours !! Nous nous excusons que notre stabilité soit faible récemment, nous espérons que vous resterez avec nous. »

De plus, dans un tweet publié le samedi 9 novembre 2019, ils ont écrit: «Nos serveurs sont toujours en panne, ce recul a été plus dur que prévu, et nous voulons simplement vous faire savoir qu’ils travaillent toujours dur pour le réparer. pour vous! Merci également pour le soutien que nous avons reçu récemment de milliers de nouveaux supporters de notre pays. »

Les dernières nouvelles sont arrivées le 16 décembre 2019 dans le tweet suivant:

Est-ce que Showbox reviendra?

À partir de 2020, il n’y a toujours pas de nouvelles, mais leur dernier tweet suggère que cela pourrait revenir – ce sera cependant long.

Il convient de noter qu’ils ont déjà rencontré des problèmes.

En 2018 – de même, c’était en novembre – il y avait de nombreux rapports selon lesquels l’application ne fonctionnait pas, et il a été largement noté que l’application avait été fermée. Néanmoins, il est revenu.

Showbox est-il sûr à utiliser?

Beaucoup ont abordé le problème sur Twitter, l’un d’eux disant: «Salut @RealShowBox. Des nouvelles de votre application qui ne fonctionnent toujours pas au Royaume-Uni? #Showbox ”

Un autre a ajouté: «Ma Showbox ne fonctionne pas. Il ne cesse de me dire de vérifier mon Internet, mais mon Internet fonctionne bien… J’ai supprimé et réinstallé l’application et rien ne fonctionne », tandis qu’un autre a souligné:« Je ne peux pas attendre que Showbox fonctionne à nouveau, il fait ma tête. »

L’application peut être dangereuse à utiliser, car elle ne peut pas accéder à l’App Store telle que nous la connaissons. Essentiellement, si vous téléchargez l’application à partir d’une source inconnue, il peut être dangereux de l’utiliser.

Comme l’a noté le Daily Dot, il y a eu de nombreuses occasions où les téléphones et la technologie des gens ont été submergés par un virus après avoir téléchargé l’application. Étant donné qu’ils n’ont pas de site Web officiel, il n’y a aucun moyen de confirmer où se procurer l’application en toute sécurité.

Le conseil de HITC est d’utiliser ce problème en temps opportun avec l’application pour cesser d’utiliser Showbox et pour rechercher vos films et émissions où la violation des droits d’auteur n’est pas un problème litigieux.

Dans d’autres nouvelles,