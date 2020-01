Est-ce que Silent Witness est sur Netflix? Pouvez-vous diffuser des épisodes en ligne? – HITC

La série 23 de Silent Witness vient d’arriver sur BBC One, mais des épisodes plus anciens sont-ils disponibles en ligne?

Depuis sa première apparition sur nos écrans en 1996, Silent Witness est devenu l’une des émissions les plus populaires de la télévision britannique, avec des chiffres d’audience d’environ huit à neuf millions de téléspectateurs par épisode.

Le spectacle vient de revenir pour sa 23e série et les fans ont apprécié les nouvelles histoires.

Mais comme l’émission dure depuis si longtemps, il y a un énorme arriéré d’épisodes pour les fans à explorer une fois la série 23 terminée.

Qu’est-ce que Silent Witness?

Silent Witness est un drame criminel en constante évolution qui raconte les histoires d’une équipe de médecine légale qui est chargée de déterminer la cause du décès d’une victime de meurtre afin d’aider les policiers à trouver le tueur, ce qui conduit très souvent l’équipe médico-légale à se joindre à la recherche du tueur eux-mêmes.

Les épisodes de la série sont divisés en deux parties, ce qui signifie que chaque scénario est raconté sous la forme d’un film de deux heures réparti sur deux épisodes.

Est-ce que Silent Witness est sur Netflix?

Non, Silent Witness n’est actuellement pas sur Netflix au moment de la rédaction.

Si vous recherchez quelque chose de similaire, cependant, il existe d’autres séries dramatiques policières de la BBC sur Netflix, notamment Death in Paradise, Line of Duty et même Sherlock, entre autres.

Vous pouvez toujours regarder Silent Witness en ligne

Bien que Silent Witness ne soit pas disponible sur Netflix, l’émission peut toujours être trouvée en ligne.

Chaque épisode de l’émission, à partir de la série 6, est disponible en streaming gratuit via BBC iPlayer.

BritBox, un nouveau service de streaming de la BBC et ITV a également la série 22 de Silent Witness disponible pour un abonnement mensuel de 5,99 £ mais un essai gratuit de 30 jours est disponible.

En attendant, la série 23 de Silent Witness est actuellement diffusée les lundis et mardis soirs sur BBC One, la dernière paire d’épisodes devant être diffusée respectivement les 3 et 4 février.

