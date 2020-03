Est-ce que ‘Sister Wives’ est scénarisé? Janelle Brown dit non

Les fans de Sister Wives ont vu beaucoup de drames se dérouler entre les épouses et Kody Brown, ou les épouses elles-mêmes. Tout récemment, les Browns se sont mêlés de problèmes de logement et de propriété, et certains fans l’appellent le plus grand combat pour la famille. Maintenant, Janelle Brown se présente pour rassurer les fans que peu importe à quel point le spectacle est dramatique, c’est réel. Janelle Brown affirme que Sister Wives n’est pas du tout scénarisée, même si cela peut sembler trop sauvage pour être vrai. Voici ce qu’elle avait à dire sur le spectacle.

“Sister Wives” a son plus grand combat à ce jour

Kody Brown, le patriarche de la famille Sister Wives, semble déterminé à construire une maison unique pour que sa famille puisse vivre ensemble. Malheureusement, les négociations sur qui vivra où semblent avoir amené la famille à se battre.

La famille Brown a visité Coyote Pass, où elle possède désormais des terres. Le groupe s’est assis pour discuter de la parcelle de terrain pour leurs nouvelles maisons. Robyn Brown et Meri Brown ont toutes deux déclaré qu’elles étaient les dernières sur la liste quand il s’agissait de choisir où construire.

Meri Brown a affirmé que Kody Brown n’avait pas correctement expliqué ses désirs en ce qui concernait sa préférence immobilière. Elle s’est moquée de Kody et a plaisanté sur le fait de quitter leur mariage. Pendant ce temps, Robyn a affirmé qu’on lui avait dit qu’elle obtiendrait essentiellement tout ce qui restait des options foncières, et Meri a réclamé la même chose.

Meri Brown a déclaré aux producteurs: “C’est comme s’il avait eu exactement la même conversation avec Robyn qu’avec moi.”

Kody Brown a affirmé qu’il essayait de garder Meri Brown heureuse en lui donnant le premier choix. Il a dit à ses autres épouses: «C’est le jeu auquel elle joue. Elle a toujours joué… Elle ne sera pas heureuse tant qu’elle ne vous aura pas tous courbés à ses pieds. »

Robyn a défendu Meri et Kody Brown lui a dit de ne pas le faire. Janelle et Christine ont dit à Kody Brown qu’être frustré n’allait pas aider du tout. “Oui, mais je joue à ce jeu perpétuellement. Je fais constamment sa danse », a répliqué Kody.

Janelle Brown dit que ce n’est pas scripté

Certains fans de Sister Wives pourraient avoir du mal à croire que ce drame est réellement réel, et pas du tout scénarisé à l’avance. Cependant, Janelle Brown s’est adressée à Twitter pour expliquer que c’est le cas.

Brown a écrit: «Nous oublions souvent que les caméras sont là. Nous n’avons jamais scénarisé notre émission et parfois des choses se produisent qui deviennent rapidement incontrôlables. C’était l’un de ces moments. »

Compte tenu de la quantité de besoins et de désirs qui doivent être satisfaits et équilibrés, il n’est pas surprenant que les choses «deviennent rapidement incontrôlables», comme l’a expliqué Janelle Brown. Il ne peut pas être facile de jongler avec autant de personnalités.

Les fans soutiennent Meri Brown et Kody Brown

Les fans, quant à eux, semblent ressentir Meri Brown après ce qui s’est passé entre elle et Kody Brown. L’argument de Sister Wives semble avoir opposé de nombreux téléspectateurs à Kody.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “C’est triste que Kody parle ainsi de Meri devant vous tous quand elle n’est pas là et il semble oublier qu’elle a divorcé pour Robyn et ses enfants.”

Un autre utilisateur a répondu: «Cela montrait vraiment son tempérament et ses véritables sentiments envers sa première femme! Elle a été là à travers tout ça et je peux voir pourquoi elle a cherché de l’attention. Elle a sûrement quitté cet horrible homme! »

«C’est juste triste que la famille soit si divisée. Il semble que Kody essaie vraiment de garder Meri à bout de bras avec tout le monde », a déclaré un autre commentateur.