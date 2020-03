Est-ce que Spooky meurt dans On My Block? Julio Macias étourdit dans la saison 3 – HITC

La saison 3 offre de nombreuses surprises, mais Spooky meurt-il dans On My Block?

Nous avons tous été là, n’est-ce pas?

À un moment donné, nous attendons toujours la fin d’une saison d’une série télévisée préférée. Cela commence généralement par un grand cliffhanger ou simplement une finale de saison sensationnelle, nous laissant en vouloir plus.

Le jeu d’attente est inévitable, mais néanmoins, il ressemble souvent à la définition du dictionnaire de l’éternité.

Mais, le lot d’épisodes tant attendu roule enfin, et vous vous dites enfin: “Ah, ça valait le coup.” Oui, nous y sommes tous allés, et pour les fans d’On My Block, vous pensiez probablement la même chose lorsque vous avez commencé la saison 3.

Créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, cette série dramatique pour adolescents est arrivée sur les écrans en mars 2018 et a présenté au public une gamme de personnages passionnants que nous avons appris à chérir au cours des deux dernières années.

Retrouver avec eux en 2020, c’est comme renouer avec de bons amis, mais de tous les personnages, l’un semble se démarquer plus que jamais cette saison…

Julio Macias revient dans la saison 3 d’On My Block

Vous avez les goûts de Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Jessica Marie Garcia et Diego Tinoco qui tournent tous dans le bon travail, mais Julio Macias est clairement en train de voler la vedette pour certains téléspectateurs.

L’acteur de 29 ans a impressionné en tant qu’Oscar «Spooky» Diaz depuis le début, mais à la saison 3, il s’est imposé comme un favori des fans infaillible comme jamais auparavant.

Depuis son arrivée dans On My Block, il a brièvement joué dans des titres tels que Jane the Virgin (étudiante) et S.W.A.T. (Hector), mais Spooky reste le rôle d’écran le plus important de l’interprète.

Selon IMDb, il devrait jouer Mike Silva dans le thriller d’horreur de Mario Pece, The Last Boat to Alcatraz, mais pour le moment, l’attention est fermement tournée sur le destin de Spooky On My Block.

Est-ce que Spooky meurt dans On My Block?

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

Non, Spooky ne meurt pas dans On My Block.

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 3 – épisode 7 – il est emprisonné dans une boîte et tenu sous la menace d’une arme à feu, forcé de négocier avec son ravisseur et de demander: “tu veux être un tireur ou un tireur?”

Cependant, il répond «les deux, b ** ch» et se prépare à tirer.

Cela a laissé le public incroyablement tendu et espérant sa survie. Heureusement, nous le revoyons dans le huitième et dernier épisode de la saison étant recousu, se remettant de blessures horribles au cou et ailleurs.

“Vous serez surpris de voir quelle partie du corps peut être recousue”, a-t-il déclaré avec humour.

Cependant, dans une scène ultérieure, il confirme ensuite qu’il doit rester bas, et dans une confession sincère admet: «Je n’ai pas besoin de cette merde, je veux des problèmes d’adultes. Je veux posséder une maison, peut-être avoir une femme, un enfant. Tout ce que j’ai en ce moment, c’est des ressentiments et des occasions manquées. Je ne veux pas que ce soit plus. Il est temps de le donner, de commencer un nouveau chapitre… ”

Lorsqu’on l’interroge sur les personnes qui occupent son poste, il répond simplement: «laissez-les» et affirme que le pouvoir est «tout là-haut», pointant sa tête juste avant de s’éloigner.

Les fans de On My Block sont obsédés par Spooky

Comme nous l’avons fait plus tôt, les fans sont plus obsédés que jamais par Spooky et nous sommes sûrs que l’épisode 8 a satisfait les fans de son arc.

Découvrez une sélection de tweets:

