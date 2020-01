Est-ce que Star Kailah Casillas «Ex on the Beach» Star Sam Bird est «The Challenge»?

Les stars de MTV, Kailah Casillas et Sam Bird, ont récemment passé quatre jours dans son pays d’origine, la Floride, où ils ont assisté à plusieurs événements ensemble et apprécié la compagnie de l’autre. Sortent-ils ensemble?

Wes Nelson, Sam Bird et Adam Collard | David M. Benett

Kailah Casillas sur «Le défi»

Originaire de Real World: Go Big or Go Home, Kailah Casillas a fait ses débuts au défi dans la saison 29, Invasion des champions. Elle a atterri dans la première élimination de la saison mais a impressionné tout le monde en s’éloignant avec la victoire.

Cependant, le natif de Floride est rentré chez lui quelques semaines plus tard. Casillas est revenue pour la saison suivante, Dirty 30, où elle a commencé une querelle de longue date avec Cara Maria Sorbello.

Après avoir fait semblant de se lier d’amitié avec le vétéran, le joueur de 27 ans a ensuite lancé Sorbello dans Redemption très tôt dans la saison. Originaire de Floride, elle est revenue pour Vendettas, où elle a atteint la finale pour la première fois de sa carrière dans le Challenge.

Casillas a également participé à Champs vs Stars et s’est associé à Drake Bell pour recueillir près de 1 500 $ pour une œuvre caritative. En 2018, la native de Floride est apparue sur Final Reckoning pendant près d’un épisode complet avant d’être disqualifiée pour s’être battue physiquement avec Melissa Reeves.

Depuis sa dernière apparition dans The Challenge, Casillas est apparue au Lindsay Lohan’s Beach Club pendant quelques épisodes jusqu’à ce que Lohan lui donne le coup d’envoi de l’émission pour son attitude.

Sam Bird sur ‘Ex on the Beach’

Après quelques épisodes d’Ex on the Beach: Peak of Love, l’ancien concurrent de Love Island Sam Bird a emménagé dans le chalet. Bird a rencontré Georgia Steel lors de la quatrième saison de Love Island, où les deux sont tombés amoureux et ont emménagé ensemble après avoir terminé le tournage.

Les choses n’ont pas fonctionné et le couple a traversé une rupture très publique et amère. Ils ont tous deux accusé l’autre de vendre des histoires sur leur relation avec la presse et n’ont plus parlé depuis. Une fois Bird arrivé, il était clair que Steel avait déjà un lien avec Callum Izzard, alors il a commencé à parler à un autre single, La Demi.

Cependant, Izzard s’est mis en colère contre Bird alors qu’il pensait que la star de Love Island la «manipulait», ce qui a entraîné Izzard à crier Bird et à frapper un mur.

Voulant éviter le drame, le joueur de 27 ans a quitté Demi et a commencé à poursuivre un autre single, Tyranny Todd. Même si l’émission est toujours diffusée, les choses n’ont apparemment pas fonctionné avec Bird et Todd car il sort apparemment avec Kailah Casillas.

Est-ce que Kailah Casillas et Sam Bird sortent ensemble?

Casillas est sorti avec Michael “Mikey P” Pericoloso pendant environ trois ans jusqu’à ce qu’elle l’ait trompé avec Stephen Bear pendant le tournage de The Challenge Season 35.

Après le retour de tout le monde aux États-Unis, Casillas s’est rendu dans la ville natale de Bear à Londres et a rencontré ses amis et sa famille. Par conséquent, les gens supposaient qu’ils sortaient ensemble.

Cependant, quelques mois plus tard, Casillas a commencé à sortir avec Sam Bird. Il s’est envolé pour son État de Floride, le 17 janvier 2020, et les deux ont traîné pendant les quatre jours suivants.

Ils ont regardé le combat Conor McGregor contre Donald «Cowboy» Cerrone MMA dans un bar de Miami, puis ont assisté à un match de basket-ball de Miami Heat le lendemain. De plus, le couple est allé à un concert de Fat Joe et a visité la plage.

Avant son départ pour Los Angeles, en Californie, Bird a offert à Casillas une paire d’écouteurs. Les deux ont également flirté publiquement dans les commentaires Instagram, et Bird s’est subtilement qualifié de petit ami de Casillas.

Bien qu’ils n’aient pas explicitement confirmé ou nié la relation, il est évident que quelque chose se passe entre les deux.