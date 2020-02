Dans l’après-midi du mardi 18 février, «Femmes et hommes et vice versa» a célébré sa spéciale «Les tentations des femmes et des hommes et vice versa», dans laquelle Nagore Robles a reçu Álex Bueno. L’ex-petit ami de Fiama Rodríguez a eu l’occasion de revoir non seulement Gonzalo Montoya, mais aussi il pouvait parler à Joy, dans une conversation tendue dans laquelle les deux ont échangé quelques pullas.

Alex et Joy lors de leurs retrouvailles tendues dans le spécial «Femmes et hommes et vice versa»

“Je n’ai vraiment aucun problème avec Joy. Personne n’aime ça, quand ils ont un partenaire, ils jettent la canne en sachant qu’ils ont un partenaire”, a expliqué Alex, au début des retrouvailles, avant de lancer un premier coq à la tentation de son ex-partenaire. “Je voulais te demander: est-ce que ta copine sait que tu joues avec Fiama en ce moment?”, a interrogé l’ex-participant de “L’île des tentations”, qui a ajouté que la petite amie de Joy “prend contact avec moi quand la réalité prendra fin”. “Vous êtes allée la voir, avez couché avec elle et pendant que vous parliez à Fiama”, a poursuivi Alex, qui insiste pour que Joy réponde à sa question et informe ainsi sa petite amie, “pour voir si elle est polygame et approuve tout ça”.

“Quand tu dis que tu t’es senti manipulé par Fiama, était-ce aussi quand tu étais sur le trône?” Nagore a voulu savoir, avant de se rappeler qu’Alex a décidé “de ne pas finir” quand il était sur le trône du programme, “je ne sais pas oui parce que Fiama te serrait ou c’était quelque chose à toi. ” “Je vais être honnête et je ne vais pas faire caca les gens quand je ne suis pas obligé. Je suis plus âgé, je décide à ce moment-là de me lever ou de partir”, a déclaré Alex, qui a affirmé que Fiama “pouvait me faire plus ou moins Votre posture de prétendant. “Joy a serré dans sa position tentante”, a alors déclaré l’hôte. “Ecoute j’ai serré, mais si je décide de bien serrer, il est parti seul le dernier jour”, A répondu Joy, à laquelle Alex a répondu: “J’aurais aimé que tu le fasses et tu m’aurais sauvé beaucoup de drames.”

“J’ai vu un Fiama parler de moi avec haine”

Après la première rencontre, Alex a rappelé sa rupture avec Fiama avant «L’île des tentations». “Quand Fiama et moi l’avons quitté, je voulais retourner vers elle, mais elle ne voulait pas revenir vers moi jusqu’à ce que, soudainement, ils nous appellent pour nous proposer d’aller à ‘L’île des tentations’ et là, elle voulait rentrer”, a révélé l’ancien participant, après quoi il a posé la question “Suis-je celui qui veut la télévision?”. “Fiama m’a dit le contraire”, a défendu Joy, après quoi Alex a déclaré qu’elle “peut dire tout ce qu’elle veut, mais j’ai ici des audios, des messages et tout pour retirer le masque.” Eh bien, il a même expliqué qu’avant l’émission de téléréalité, Fiama lui avait assuré que “je vais vous montrer et vous serez fier de mon comportement”, ce qui n’était pas arrivé de son point de vue. “J’ai vu un Fiama parler de moi avec haine, avec dégoût, essayant de me laisser jusqu’au bitume, couchait, me vendait le vélo et me riait au visage. Et coucher avec un autre gentleman “, lui a reproché Alex.

.