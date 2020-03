Est-ce que «The Bachelor Summer Games» sera repoussé à 2021 après l’annulation en 2020?

Au cours des derniers mois, le bourdonnement entourant le nouveau spin-off de Bachelor Nation, The Bachelor Summer Games, a éclaté dans toute la communauté. La série non officielle de réalité ABC devait être diffusée parallèlement aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, de la même manière que les Jeux d’hiver de Bachelor en 2018 ont joué pendant les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang. Cependant, la saison de The Bachelorette de Clare Crawley étant reportée à la mi-mars, les fans se sont demandé comment la franchise allait retirer un autre spin-off. Maintenant, ABC a annulé The Bachelor Summer Games en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais la série pourrait-elle être repoussée à 2021? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

ABC annule “The Bachelor Summer Games” au milieu de la pandémie de coronavirus

Chris Harrison sur «Les Jeux d’hiver du baccalauréat» | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

Le 30 mars, The Hollywood Reporter a confirmé que les Bachelor Summer Games en 2020 – qui n’ont jamais été officiellement annoncés – n’allaient pas de l’avant avec ABC au milieu de l’épidémie de coronavirus. La nouvelle n’est pas aussi surprenante que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à juillet 2021. Cela dit, la publication a noté qu’il n’était pas clair si les Jeux d’été de Bachelor passeraient également à la nouvelle année.

Pendant ce temps, le créateur Mike Fleiss a taquiné la possibilité des Jeux d’été du baccalauréat 2021. Après avoir été avisé le 30 mars, Fleiss a tweeté: «Les Jeux reviendront en 2021 !!!»

Chris Harrison et Rob Mills sur «The Bachelor Summer Games»

Indépendamment de ce qui arrive à la série de retombées estivales, de nombreux fans s’attendaient déjà à l’annulation des Jeux d’été de 2020. Début mars, l’animateur Chris Harrison a souligné à quel point il serait difficile d’aborder le nouveau spectacle, car il était censé présenter une distribution internationale.

«En ce qui concerne les Jeux d’été, oui, c’était sur le dossier. Cela allait être contre-programmé pour les Jeux Olympiques réels », a déclaré Harrison à Entertainment Tonight à l’époque. “Mais avant tout, je ne sais même pas si les Jeux Olympiques auront lieu cet été, encore moins notre version des Jeux d’été. Rien d’officiel n’a été annoncé. Mais, un élément clé de cela consiste à attirer des étrangers dans notre pays. »

Il a poursuivi: “Toutes ces personnes qui arrivent, ça va être beaucoup plus difficile, et je ne suis pas sûr que nous allons pouvoir le faire … Mais il est probablement très improbable à ce stade que nous puissions réussir.”

Puis, en parlant avec le podcast The Ringer’s Bachelor Party, le directeur d’ABC, Rob Mills, a également laissé entendre que les Jeux d’été du baccalauréat pourraient ne pas se produire en 2020. Comme Harrison, Mills a évoqué la difficulté de voler avec les concurrents internationaux. Il a également révélé que l’équipe avait pensé à faire des jeux d’été avec une distribution entièrement américaine.

Mais à la fin, l’émission devenait plus problématique qu’elle n’en valait la peine. Mills a déclaré:

Faire cela et consacrer tout ce travail à ce qui est essentiellement un événement de deux semaines lorsque nous essayons également de terminer la post-production de Listen to Your Heart et de commencer la Bachelorette … et éventuellement de faire une version senior Bachelor pour l’automne. Vous devez donc en quelque sorte faire vos choix. [Summer Games] était le plus facile à couper l’appât.

Il a ensuite ajouté: «[Summer Games] allait absolument se produire si le monde était en bonne forme. Mais malheureusement, le monde avait d’autres plans. »

Pour l’instant, ABC a mis de côté les Bachelor Summer Games. Et bien que le sort de la série de téléréalité ne soit pas confirmé par le réseau pour 2021, qui sait ce qui pourrait se passer sur toute la ligne. Alors restez à l’écoute.

