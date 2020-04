Est-ce que The Trouble with Maggie Cole reviendra pour la saison 2? Les fans d’ITV espèrent plus de français Dawn! – HITC

Le problème avec Maggie Cole se termine le 8 avril, mais l’émission ITV reviendra-t-elle pour la série 2?

Le monde étant dans un tel ensemble de circonstances incertaines, il ne peut y avoir que de meilleurs remèdes que la comédie.

Et heureusement pour nous, la comédie dramatique d’ITV The Trouble with Maggie Cole est arrivée au bon moment.

Mettant en vedette Dawn French, la série suit la titulaire Maggie alors qu’elle se trouve du mauvais côté de sa communauté soudée après une interview radio trop détaillée.

La série est arrivée le 4 mars et maintenant, le sixième et dernier épisode est presque sur nous.

En conséquence, les fans de la série commencent déjà à se demander si une autre série pourrait bien être en route.

Le problème avec Maggie Cole épisode 6

L’épisode 6, qui arrive à 21 heures le 8 avril, est le dernier épisode de la série dramatique.

On s’attend à ce que l’événement du spectacle atteigne son point culminant à Thurlbury alors que tout le village se réunit pour une journée de célébration.

Il y a de la tension dans l’air alors que Jill se tourne vers Maggie pour obtenir des conseils, mais celle-ci est plus concentrée sur la recherche de réunification avec sa famille après que quelques épisodes turbulents ont ouvert un fossé entre eux.

Y aura-t-il une série 2?

On ne sait pas actuellement si ITV renouvellera The Trouble avec Maggie Cole pour une deuxième série.

Cependant, le spectacle a été bien reçu par les fans et les critiques et a gagné des chiffres d’audience respectables dans le processus.

L’épisode 1 a été lancé avec NOMBRE de téléspectateurs lors d’un match de football de la FA Cup le 4 mars.

Il y a donc une possibilité que d’autres pourraient suivre, nous devrons simplement voir si l’épisode 6 laisse la porte ouverte pour plus.

Les fans en veulent certainement plus

Bien que l’avenir de la série puisse être dans la balance, les fans de la série espèrent certainement plus, certains allant même sur les réseaux sociaux pour demander plus d’épisodes.

Un fan sur Twitter a écrit: “En ces jours déprimants, quelle joie de regarder les ennuis avec Maggie Cole, un programme génial espère vraiment qu’il y aura une série 2!”

Alors qu’un autre a même suggéré où la série 2 pourrait aller: «The Trouble With Maggie Series 2 devrait se concentrer sur les plus jeunes Cole et leur ajout imminent à la famille. Continuez d’en vouloir plus à l’écran “

Le problème avec Maggie Cole se termine à 21 heures sur ITV le 8 avril, tandis que le reste de la série est disponible en streaming sur ITV Hub si vous avez oublié quelque chose.

