Est-ce que «This Is Us» a révélé la fiancée de Kevin dans la finale de la saison 4?

L’identité de la fiancée de Kevin (Justin Hartley) hante les fans depuis la finale d’automne de This Is Us Saison 4. À Thanksgiving, Kevin a dit à Randall (Sterling K. Brown) qu’il était prêt pour une femme et un enfant à son 40e anniversaire. Puis, dans une séquence flash-forward fixée à neuf mois dans le futur, Kevin a réalisé son souhait. Il est maintenant engagé avec un bébé sur le chemin. Et depuis que l’épisode a été diffusé, l’équipe de la série se moquait du dévoilement de la mystérieuse femme. La fiancée de Kevin a-t-elle été révélée dans la finale de This Is Us Saison 4 le 24 mars? Voici ce qui s’est passé.

L’équipe ‘This Is Us’ envoie aux fans des signaux mitigés sur la fiancée de Kevin

Justin Hartley dans le rôle de Kevin dans ‘This Is Us’ | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Avant la finale de la saison 4 de This Is Us, Hartley a laissé entendre que les fans découvriront bientôt qui est la fiancée de Kevin.

“Nous y sommes presque. Nous sommes dans quelques semaines “, a déclaré Hartley Us Weekly le 29 février.” Vous découvrirez. “

À ce stade, le drame NBC était à trois semaines de la finale de la saison. Alors naturellement, les fans ont supposé que l’acteur avait laissé entendre que la fiancée enceinte de Kevin serait nommée par le dernier épisode de This Is Us Season 4. Puis dans une interview avec TV Insider, le créateur Dan Fogelman a promis aux téléspectateurs que la mystérieuse femme de Kevin serait identifiée avant la fin de la saison.

Néanmoins, certains téléspectateurs de This Is Us ont pris les remarques de Fogelman et Hartley avec un grain de sel. Dans une interview avec Glamour publiée le 17 mars, la publication a interrogé le producteur exécutif Isaac Aptaker sur la fiancée de Kevin dans la finale. Mais il a partagé que la grande révélation pourrait ne pas se produire avant la fin de la quatrième saison.

“Nous ne saurons pas nécessairement qui est son fiancé la semaine prochaine, mais nous ferons de grands pas en avant”, a déclaré Aptaker.

Alors, quelle est la vérité? La finale de This Is Us Saison 4 a prouvé que la situation n’est pas aussi claire.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4, Episode 18.]

La fiancée de Kevin a-t-elle été révélée dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»?

Dans This Is Us Season 4, Episode 18 – intitulé “Strangers: Part Two” – les fans apprennent que Madison est la mère de l’enfant de Kevin, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est sa fiancée. Le couple a dormi ensemble dans le 12e épisode. Cependant, Madison se demande si elle ne devrait même pas parler à Kevin du bébé lorsqu’elle parlera avec son OB / GYN.

En fin de compte, Madison ne sait pas grand-chose sur Kevin. Elle comprend également que l’acteur veut une grande histoire d’amour – comme ses parents – et elle ne pense pas que c’est ce qu’il veut. Puis, quand l’OB / GYN de Madison lui dit qu’elle devrait donner une chance au père de son bébé, elle le fait.

Madison arrive à la fête d’anniversaire de bébé Jack et interrompt l’argument de Kevin avec Randall. Elle lui dit tout et il est abasourdi. Puis, après avoir pris un peu d’air et recommencé avec Randall, Kevin revient à Madison. Il dit qu’il veut être père, et même s’il n’aime peut-être pas Madison, Kevin veut que l’amour de sa vie soit son enfant.

Mais attendez, il y a plus. Apparemment, Madison est enceinte de jumeaux. Puis, dans une séquence éclair, Kevin est accompagné de deux enfants – un garçon et une fille – lors de sa visite à sa mère. Kevin est également vu portant une bague de mariage. Pendant ce temps, de nos jours, This Is Us taquine davantage les fans en mettant en évidence des clips des anciennes flammes de Kevin, Sophie et Cassidy (Jennifer Morrison).

Maintenant, nous savons que Kevin est à fond avec le bébé de Madison. Mais cela signifie-t-il que Madison et Kevin se réunissent ou simplement coparentaux? Kevin a dit que sa fiancée était celle qui avait des nausées matinales dans la finale d’automne, mais elle est toujours dans l’air pour le moment. Malgré tout, nous aurons des réponses solides lors de la première de This Is Us Season 5, selon The Hollywood Reporter.

“Il y a une réponse immédiate à tout cela”, a déclaré le créateur Dan Fogelman lorsqu’on lui a demandé si Madison était la fiancée de Kevin lors de la finale d’automne. “Mais je pense qu’il y a fondamentalement beaucoup plus de chapitres dans l’histoire romantique de Kevin.”

