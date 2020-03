Est-ce que Top Gear est à la télévision ce soir? La série 28 est-elle terminée? – HITC

La BBC a redécouvert la formule gagnante de Top Gear dans la série 28, mais l’émission d’automobile est-elle à la télévision ce soir?

Le salon de l’automobile de la BBC, Top Gear, a connu des moments difficiles ces dernières années.

Après le départ de Jeremy Clarkson and co, nous avons eu un certain nombre de présentateurs qui allaient et venaient alors que la BBC avait essayé de trouver la bonne formule.

Maintenant, il semble que cette bonne formule ait été trouvée avec Paddy McGuinness, Freddie Flintoff et Chris Harris.

Mais y a-t-il d’autres épisodes à venir après le retour de la série pour sa 28e série en janvier 2020?

Top Gear série 28

La 28e série de Top Gear a été, selon les mots de Paddy McGuinness, «un belter absolu».

La série a débuté dimanche 26 janvier et a vu le trio d’accueil nouvellement formé entamer sa deuxième série ensemble.

Après une première série prometteuse, les présentateurs semblaient vraiment trouver leur rythme dans la nouvelle série avec des défis de voitures bon marché, des courses épiques et un saut à l’élastique de voiture folle constituant un lot impressionnant d’épisodes.

Y a-t-il un nouvel épisode ce soir?

Non. La série 28 de Top Gear s’est terminée la semaine dernière (1er mars) avec la pièce de Chris Harris sur les exploits de Colin McRae dans le championnat du monde des rallyes.

Au total, la série contenait six épisodes, ainsi que le spécial festif qui a été diffusé le 29 décembre 2019.

Quand Top Gear sera-t-il de retour?

La date de retour de Top Gear n’a pas été confirmée, mais nous avons souvent vu deux séries de Top Gear en un an.Il est donc certainement possible que McGuinness, Flintoff et Harris reviennent sur nos écrans en 2020.

Une chose que nous savons, c’est que pour la série 29, Top Gear passera à BBC One pour la première fois.

D’ici là, la série 28 de Top Gear est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

