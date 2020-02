Est-ce que Ziva et Tony sont vraiment bien? Le Tweet de Michael Weatherly nous fait penser que Ziva n’est jamais rentré à la maison

Au cours de la saison 17 de NCIS, épisode 16, Jimmy Palmer reçoit une lettre de Tony DiNozzo Sr. (Robert Wagner). Dans le message, il dit que Tony, Tali et Ziva vont bien et qu’il est un grand-père heureux. Cependant, certains indices pourraient pointer dans une direction différente. Que se passe-t-il vraiment avec Tony et Ziva? Voici ce que Showbiz Cheat Sheet pense vraiment arrivé.

Michael Weatherly dit que Tony DiNozzo a appris une leçon importante de Gibbs

Lors d’une interview avec CBS en 2013 sur la saison NCIS

10, Weatherly a discuté du personnage de Gibbs et de ce que Tony DiNozzo a appris de

lui. Weatherly dit qu’une grande leçon que DiNozzo a apprise était d’être prudent

relations personnelles. Nous voyons plus tard que DiNozzo n’a pas tenu compte de ce conseil. Il

et Ziva s’est impliquée de façon romantique et a eu une fille nommée Tali:

Tous ces personnages sur NCIS nous surprennent. Vous pensez que vous connaissez Gibbs, puis un autre virage est tourné. Et voici ce gars honorable et de principe qui mentira, trichera et volera s’il le doit. Je pense que Gibbs est un gars fascinant et complexe. Et je pense que l’une des choses que DiNozzo a apprises de Gibbs est d’être prudent avec vos enchevêtrements personnels, car vous finirez par vous blesser.

Est-ce que Ziva blessera Tony?

Au début de la saison 17 de NCIS, nous en apprenons plus sur Ziva et ce qui lui est arrivé pendant ses six ans d’absence. Bien qu’elle soit présumée morte, nous découvrons plus tard qu’elle s’est cachée afin de protéger Tali de Sahar. Un fait inattendu que nous apprenons est que Ziva a développé une anxiété sévère après avoir abandonné Tali et se cacher. Le choc et la douleur d’être séparés de sa jeune fille étaient trop lourds à supporter.

Au cours de la saison 17 de NCIS, épisode 10 (intitulé «Pôle Nord»), Ziva dit à Gibbs qu’elle n’est pas sûre de pouvoir revenir à la vie qu’elle avait avant de se cacher. Gibbs dit qu’elle le peut, mais nous n’en sommes pas si sûrs. Ziva décrit l’anxiété comme l’un de ses «démons» et il ne semble pas encore qu’elle maîtrise la situation. Nous ne serions pas surpris que Ziva ait froid aux pieds et ne rentre jamais chez elle pour être avec Tony et Tali.

Michael Weatherly a laissé un message énigmatique sur Tony et Ziva

Bien que le père de Tony (Tony DiNozzo Sr.) envoie une lettre à

Jimmy Palmer pour lui faire savoir que tout va bien et que la famille fait

eh bien, quelque chose ne va pas bien. Nous ne voyons jamais une réunion à l’écran,

et Ziva dit à plusieurs reprises qu’elle ne sait pas si elle peut retourner à son ancienne vie.

Après que Weatherly ait publié un message sur Twitter sur la possibilité que DiNozzo Sr. ne raconte pas toute l’histoire, nous commençons à nous demander si nous avons raison. Ziva a-t-elle eu peur et ne s’est-elle pas présentée pour les retrouvailles? Tony et Tali se demandent-ils ce qui lui est arrivé? Le tweet de Weatherly a beaucoup de fans confus et inquiets. “Salut. La chose à retenir à propos de DiNozzo Sr. est qu’il est extrêmement crédule », a écrit Weatherly. «La plupart des escrocs le sont. Vous n’avez pas vu une réunion de famille se produire (ou une mort il y a longtemps!). Alors, ça ne s’est peut-être pas produit? “

Robert Wagner s’apprête à reprendre son rôle de Tony DiNozzo

père, selon

à TV Insider. Nous pensons que Wagner sera de retour parce que Ziva ne se présente jamais et maintenant

lui et Tony Jr. la recherchent. Nous ne savons pas si c’est le cas, mais un

chose que nous savons est que les producteurs du NCIS nous ont sur le bord de nos sièges

cette saison.

