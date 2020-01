Est-ce vraiment la pire saison?

Blue Bloods est l’une des séries de flics les plus connues à la télévision. L’émission de télévision populaire qui raconte les histoires de la famille Reagan est actuellement dans sa 10e saison.

Le drame à succès sur les forces de l’ordre a diffusé un total de 209 épisodes depuis sa première en 2010. Pourtant, il n’y a aucun mot ni aucun signe de l’annulation de l’émission basée à New York. Avec autant de saisons filmées et dans les livres, la question se pose de savoir comment le spectacle a réussi à exister aussi longtemps.

Blue Bloods a été crédité pour des éloges bien mérités, mais au fil des ans, il y a eu des cas où le spectacle ne faisait pas aussi bien.

Examinez de plus près certains des moments où l’émission acclamée a reçu de faibles notes et peu de soutien.

Les épisodes les moins bien notés de «Blue Bloods»

“The Poor Door” est l’épisode avec la note la plus basse jamais enregistrée pour Blue Bloods. Danny Reagan et le détective Maria Baez ont mené une enquête sur un meurtre et Frank a été contraint de résoudre des problèmes juridiques de corruption avec un ami.

Cela ne semble pas trop différent de la plupart des scénarios pour lesquels les épisodes sont connus, alors pourquoi une note si basse? Danny et Baez sont célèbres pour leur dynamique notoire, mais il y avait peut-être quelque chose de différent dans le duo dans cet épisode particulier.

“Payback” a obtenu la deuxième place des épisodes les moins bien notés de Blue Bloods. Dans cet épisode, Frank se débat avec une fois de plus pour faire face à un dilemme juridique et moral avec un ami. Comme d’habitude, Danny et Baez suivent leurs tripes sur une piste impliquant le meurtre d’un célèbre chef.

“Payback” et “The Poor Door” ont tous deux été réalisés par Alex Chapple, mais il y avait beaucoup d’autres épisodes sur la liste qui ont été filmés par d’autres réalisateurs. “Home Sweet Home” et “Love Stories” sont deux autres épisodes qui ont fait la coupe.

La saison 5 de «Blue Bloods» a peut-être été la pire

Un coup d’œil à la liste complète des épisodes de Blue Bloods les moins bien notés rendra une chose évidente. Quelque chose devait se passer pendant la saison cinq. 10 Des 25 spots classés avec les notes les plus basses provenaient de la saison 5 de Blue Bloods.

Cela signifie que près de 50% des cotes les plus basses proviennent de la saison qui a commencé à être diffusée en 2014.

On ne sait pas pourquoi tant d’épisodes ont reçu des cotes si faibles pendant la saison cinq, mais c’est certainement une observation notable. Indépendamment des cotes d’écoute et de la façon dont elles ont été créées, la série ne semblait pas échelonnée et a continué de gagner beaucoup de succès à l’avenir.

“Blue Bloods” est actuellement dans la saison 10

La dixième saison de Blue Bloods a commencé à être diffusée en 2019. Tout au nom de la recherche de la justice, Danny et Baez continuent de naviguer dans les affaires inconnues de New York. Dans «Grave Manners», Danny s’est occupé des affaires familiales en allant sous couverture.

Jusqu’à présent cette saison, les téléspectateurs ont vu des épisodes avec un médium, un gangster et un correspondant meurtrier. «Bones to Pick» s’est concentré sur Frank qui s’est retrouvé pris dans une enquête concernant une affaire. À ce stade, la saison 10 n’a pas reçu trop de critiques, mais selon Twitter, elle semble connaître un début phénoménal et captivant.

Le reste de la saison 10 sera diffusé en 2020.

La popularité et la réputation de Blue Bloods sont bien méritées. À travers ses hauts et ses bas, Blue Bloods a réussi à rester dans l’air pendant 10 saisons. La longévité du spectacle parle d’elle-même. Certaines personnes sont curieuses de voir si l’émission primée reviendra pour la saison 11, mais seul le temps nous le dira.