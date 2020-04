Est coincé au milieu sur Disney Plus UK? – HITC

Il y a des trucs géniaux là-dedans, mais est-il coincé au milieu sur Disney Plus UK?

Pour le moment, il est sûr de dire que nous sommes tous reconnaissants pour le streaming.

Les goûts de Netflix et d’Amazon nous ont tenus au courant avec d’innombrables heures de divertissement pendant le verrouillage, mais le Disney + récemment dévoilé a été tout aussi d’une grande aide.

Offrant une variété impressionnante, le service permet aux abonnés d’accéder au contenu Disney, Marvel, National Geographic, Star Wars et au-delà. Il s’est rapidement avéré être un élément essentiel, mais il y a ceux qui, naturellement, aimeraient savoir ce qu’il montre avant de s’inscrire.

Un favori des fans de ces dernières années est Stuck in the Middle.

Créé par Alison Brown, le spectacle est arrivé sur le Disney en 2016 et a duré trois saisons jusqu’en 2018.

Jenna Ortega et ses collègues interprètes ont aidé à créer quelque chose d’assez spécial, mais pouvez-vous y revenir sur Disney +?

Est coincé au milieu sur Disney Plus UK?

Non, Stuck in the Middle n’est pas disponible pour la diffusion sur Disney Plus au Royaume-Uni.

Bien que le service de streaming propose un large éventail de contenus, le catalogue des émissions Disney n’est pas complet. Il contient des titres similaires, mais si c’est juste coincé au milieu que vous recherchez, vous devrez aller ailleurs …

Comme le souligne TV Guide, la chaîne Disney commencera à diffuser l’émission avec sa première saison le lundi 20 avril 2020. Le premier épisode sera diffusé à cette date à 11 h 32; comme vous vous en doutez, il sera également disponible en rattrapage. Le deuxième épisode sera également diffusé le lendemain à 11h32.

Si vous avez Sky, vous pouvez vous rendre sur le site Web où il vous donne la possibilité d’enregistrer les prochains épisodes. De cette façon, vous ne manquerez rien!

Il existe également des épisodes disponibles sur Disney Life.

Pourquoi Stuck in the Middle a-t-il été annulé?

On ne sait pas pourquoi le spectacle a été annulé, mais peut-être que le studio a simplement estimé qu’il avait suivi son cours après trois saisons.

Cela n’a pas empêché les acteurs d’exprimer leur appréciation pour le spectacle.

Comme l’a souligné Tiger Beat, Isaak Presley, acteur d’Ethan Diaz, a offert ses réflexions à l’époque, exprimant: «On m’a donné une famille qui sera ma famille pour toujours… J’ai appris à être une meilleure personne grâce à chaque personne de notre casting et de notre équipe. . Je suis reconnaissant à Disney de m’avoir donné l’opportunité de représenter Ethan Diaz et de m’avoir donné l’opportunité d’avoir des gens aussi merveilleux dans ma vie. »

Stuck in the Middle fans sur Twitter

Un certain nombre de fans de Stuck in the Middle ont afflué sur Twitter pour exprimer leur curiosité quant à la possibilité que la série arrive sur le service de streaming.

Découvrez une sélection de tweets:

