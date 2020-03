Est-il sorti du placard? Bad Bunny a fait opérer ses deux jumeaux et ses fans ont donc réagi

Bad Bunny a de nouveau provoqué la controverse avec ses vidéos extravagantes mais cette fois c’était fini!

Le Portoricain est devenu une tendance grâce au clip vidéo de sa nouvelle chanson “I perreo alone”, où il en a laissé plus d’un béant avec son apparence féminine. Une stupéfaction totale!

Mauvais lapin Il a impressionné dès le premier instant qu’il est apparu dans ses imposantes bottes rouges et minijupe, on ne l’aurait jamais imaginé comme ça!

Sans aucun doute, ce qui nous a le plus impressionné, ce sont les «grandes montagnes» au-dessus qui ont été vues, beaucoup ont pensé que le mauvais lapin avait été opéré pour sa vidéo.

Le but de ses vêtements et de la vidéo en général était de soutenir les femmes et la communauté transsexuelle, Mauvais Lapin Il a osé écrire le hashtag “#Niunamas”, avec une grande fierté. Il a mentionné que “nous méritons tous le même respect et les mêmes droits”.

Beaucoup de ses fans se sentaient vraiment écoutés par le genre urbain, bien que d’autres ne se soient déchaînés qu’avec leurs taquineries et leurs mèmes.

