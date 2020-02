Est-il vrai que la cocaïne tue le coronavirus de Wuhan?

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence mondiale en raison des contagions du nouveau coronavirus de Wuhan qui ont causé 170 décès en Chine et plus de 6 000 infections, dont 98 en dehors du pays asiatique. Comme prévu dans les réseaux sociaux sont apparues une série de fausses nouvelles concernant cette délicate question, l’un des plus récents est que la cocaïne peut battre le coronavirus.

Dans le post, vous verrez ci-dessous une image d’une main tenant un sac de cocaïne et le titre qui dit: “La cocaïne tue le coronavirus.” La publication est devenue virale et jusqu’à présent – que vous verrez ci-dessous – Il a 1000 likes et 294 actions, mais bien sûr, c’est une fausse nouvelle.

Vous pouvez trouver quelques likes et partages, mais la vérité est que ce n’est qu’une publication, mais elle commence déjà à circuler sur le réseau et vous devez être prudent, car malheureusement, il y a des gens qui pensent que la cocaïne est capable de guérir le virus de Wuhan.

