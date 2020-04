Esteban Arce est libéré, il surmonte le coronavirus

Mexico.- Le conducteur Stephen Arce ont signalé sur leurs réseaux sociaux qu’ils avaient déjà reçu la décharge définitive après avoir contracté Covid-19 et commencer avec les symptômes il y a quelques semaines.

Le communicateur a écrit la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux et a remercié l’équipe médicale qui l’a accompagné.

Aussi aux personnes qui se soucient de leur santé et surtout de Dieu.

“Avec plaisir et joie, je viens de recevoir le congé définitif en raison d’une infection par Covid 19 après un troisième examen qui le confirme, grâce à l’équipe d’urgence et aux maladies infectieuses de @hospitalangeles et à de nombreuses personnes qui ont soigné et soutenu ces jours-ci.”

C’est ainsi que l’hôte du programme Expreso de la Mañana sur Foro Tv, sur Televisa, et un collaborateur de Grupo Imagen, ont écrit sur son compte Twitter.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Ainsi, on a appris que Esteban Arce avait été infecté par un coronavirus

L’information a été publiée le 26 mars quand il a commencé son programme sur Foro TV, où ils ont expliqué que le conducteur était stable et qu’il était resté chez lui après un test positif.

Les jours précédents, l’hôte du spectacle, Odalys Ramírez, Il a également annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait été testé positif, il a également été libéré.

Pour la même situation, ses collègues comme Paola Rojas et d’autres chauffeurs de télévision mis en quarantaine à son domicile, après la pandémie qui affecte le monde par les coronavirus.

DÉJÀ VU: Steven Spielberg fait un don millionnaire à l’hôpital

npq