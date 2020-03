Estela Grande a volé des vêtements à Laura Matamoros, selon Kiko Matamoros

Diego Matamoros s’est soumis au polygraphe Conchita dans “ Saturday deluxe ” pour clarifier les inconnues sur la fin de sa relation avec Estela Grande, qui dit qu’il a demandé le divorce mais qu’elle ne veut pas mettre fin au mariage. Ce ne sont pas les seules informations pertinentes que Diego a dites et c’est aussi a révélé la raison pour laquelle sa femme et sa sœur immobiles, Laura Matamoros, ne répondent pas au mot.

Diego Matamoros lors de son interview sur ‘Saturday Deluxe’

La raison de cette inimitié se pose parce que Estela a volé les vêtements de Laura lorsque la famille vivait dans la même maison. Diego voulait défendre le modèle et a essayé de mentir au polygraphe pour couvrir ses vols, mais Kiko Matamoros n’a pas manqué l’occasion de montrer à nouveau son ancien à l’étranger. Ainsi, il a expliqué que l’ex-compétiteur de «Le temps de la remise» avait été présenté dans le restaurant du copain de sa fille avec un pantalon qu’il lui avait retiré d’une valeur de 450 euros.

Mais ce n’était pas la seule occasion où un tel incident s’est produit et Laura a vu un instastory d’Estela dans lequel le modèle est apparu portant une blouse que le vainqueur de “ GH VIP 4 ” avait achetée à Bali. “J’ai d’autres filles qui ne veulent pas que j’en parle et c’est pourquoi je suis resté ici”, a déclaré le collaborateur de “Save me”, semant le doute quant à savoir si son ex-femme a également volé des vêtements à plus de membres du clan Matamoros.

Diego défend Estela

Jorge Javier Vázquez voulait savoir si Diego Matamoros avait trouvé une explication à ces vols et ce Il a expliqué que, comme tout le monde vivait dans la même maison, il semblait normal qu’Estela soit confuse en ramassant le linge et prendre un gage de Laura. Les collaborateurs ont également voulu trouver une explication à l’attitude d’Estela et Mila Ximénez a déclaré que lors de ‘GH VIP 7’, elle n’avait jamais vu que le mannequin avait pris les vêtements de qui que ce soit et qu’elle avait même prêté ses vêtements à Alba Carrillo. “Ce n’était pas le sien”, a ajouté Kiko Matamoros, réveillant le rire du public.

