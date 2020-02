Estela Grande sera la quatrième expulsée de «The discount time», selon les utilisateurs de FormulaTV

Après le départ d’Antonio David, Hugo Castejón et Nuria Martínez, l’expulsion d’un autre des concurrents aura lieu lors du quatrième gala de «Le temps de la remise». Selon les utilisateurs de FormulaTV, la personne qui quittera la maison de Guadalix de la Sierra sera Estela Grande, avec un pourcentage cumulé de 48,9%. Le modèle était le cinquième finaliste de «GH VIP 7», l’édition qui l’inspire vraiment basée sur la réunion de ses concurrents.

Le départ d’Estela, le grand soutien de Kiko Jiménez dans le concours, signifierait que les nominés restants resteraient une semaine de plus dans la maison de Guadalix: Anabel Pantoja conserverait 13,3% des voix, Dinio García avec 27,8% et Pol Badía avec un faible 10%. Les utilisateurs de FormulaTV considèrent, par conséquent, que la femme de Diego Matamoros sera sans aucun doute la quatrième expulsée de “Le temps de la remise”.

La deuxième grand inconnu du quatrième gala de l’émission vraiment diffusée le dimanche aux heures de grande écoute de Telecinco est s’il y aura un deuxième expulsé, comme cela s’est produit la semaine précédente. Après l’expulsion d’Hugo Castejón et sa confrontation avec Mila Ximénez, le public a pu décider qui d’autre il voulait voir en dehors du concours et l’élue était Nuria Martínez.

Votre entretien avec Belén Esteban

Mardi dernier, le 28 janvier, Belén Esteban s’est rendu au domicile de Guadalix de la Sierra pour interviewer les nominés. Quand il a parlé avec Estela Il a été ému par un doute de son beau-père, Kiko Matamoros: “Que pensez-vous que je vais dire sur le concours que vous faites?”. Le mannequin a expliqué qu’elle croyait que le père de son mari continuerait de dire la même chose de son passage à «TDD», mais qu’il avait essayé de ne pas trop s’en soucier: «Quelque chose me touche parce qu’il est une personne de ma famille politique et ça me fait mal de parler comme ça Quelqu’un qui devrait me devoir, je ne sais pas si je veux, mais je respecte. Je ne peux pas m’empêcher mais ça fait un peu mal, mais ma vie n’y est pas non plus. “.

