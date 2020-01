Estela s’effondre pour une trahison d’Antonio David et explose contre lui

Il n’y a pas de nuit où il n’y a pas de tension dans «Le temps de la remise». Bien que le programme ne comporte que deux galas, les concurrents sont les mêmes que ceux de la septième édition de «GH VIP» et nous ont déjà montré que ce sont les combats. Après que le premier épisode a joué dans les discussions entre Adara, Gianmarco et Antonio David dans la maison, le second n’en a pas été moins.

Estela dans ‘Le temps de la remise’

Bien que le reste des protagonistes aient changé, Antonio David a continué d’être au centre des controverses lors du deuxième gala. Lorsque Jorge Javier Vázquez leur a demandé de se présenter au visage et que le tour de l’Andalou est venu, la guerre a éclaté. Il a accordé à Estela deux points et son motif a été une phrase qu’il n’aimait pas du tout: “Si je nommais de tout mon cœur, je ne nommerais pas Kiko“.

Au moment où Estela a entendu ces mots, elle n’a pas pu éviter de l’appeler un traître pour avoir mis une stratégie devant elle et elle s’est effondrée parce qu’elle faisait confiance à qui elle pensait être son amie et qu’il avait cloué ce poignard. Kiko est entré dans la discussion et l’a appelé “minable et traître” parmi beaucoup d’autres choses, auxquelles David a répondu comme suit: “Vous l’avez vendu sur le plateau“.

Nominé avec plus de votes

Estela n’a plus enduré et s’est levée de son site pour ne pas être à côté d’Antonio David. Lorsque la présentatrice a interrogé Kiko sur ses sentiments après avoir entendu ces phrases qui sont sorties de la bouche d’Estela, Elle a répondu que “je trouve ça très sympa” et qu’elle n’est pas elle-même car elle est inhibée par des tiers. Logiquement, Kiko a nommé David avec trois points et Estela a fait de même avant de dire que, espérons-le, ils sont tous les deux dans le confessionnal et le renvoient chez lui. Antonio David a été le candidat avec le plus de votes de ses coéquipiers.

.