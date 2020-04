Ester Expósito al natural surprend tout le monde sans une goutte de maquillage | INSTAGRAM

La belle et talentueuse actrice d’Elite, Ester Expósito, la série jeunesse sur Netflix qui a captivé le public pendant trois saisons, qui sur Instagram est suivie par près de 15 millions de personnes, qui à leur tour sont impressionnées non seulement par le talent et leur charisme, à seulement 20 ans, mais aussi avec sa beauté inégalée et son style vestimentaire.

Puisqu’il a un roulement élégant, une caractéristique qui lui a permis d’être l’image de différentes marques. En raison de la situation d’urgence sanitaire qui existe dans le monde, la quarantaine en Espagne en raison du virus a permis à la belle actrice de partager plus d’aspects de sa vie quotidienne dans ses histoires Instagram.

Expósito a récemment publié une vidéo d’elle où elle est représentée en train de chanter une chanson de J.Balvin, alors qu’elle semble complètement naturelle, sans maquillage. Laissant voir sa beauté vraie et rayonnante, montrant sa peau parfaite et un teint lisse, captivant ainsi ses millions de fans.

Sa beauté dès son jeune âge se démarquait, la petite blonde aux yeux verts et aux lèvres épaisses, avait un visage parfait incontesté qui a attiré l’attention de tout le monde.

La fille unique de Carlos et Cecilia, a été l’inspiration de sa maison, où ils l’ont aidée à atteindre son objectif de devenir acteur. Ses parents l’ont inscrite dès son jeune âge à des cours de théâtre, un décor qui a forgé son esprit d’actrice.

Ses débuts dans le théâtre sont venus quand il avait 14 ans, quand il a décroché un rôle dans une série espagnole appelée Médico Centro Médico ’. Cette opportunité marque le début de sa carrière artistique. En 2015, elle est apparue dans le film La Mediadora et a ensuite fait une courte apparition dans la série ‘Vis a Vis’.

Déjà en 2016, Ester Expósito a obtenu un nouveau rôle dans la série ‘I’m Alive’, ce qui lui a valu une grande performance qui lui a ouvert les portes de son grand triomphe: la série Elite.

En 2017, les producteurs de Netflix à la recherche de talents pour Elite l’ont contactée pour faire partie de la distribution et jouer le rôle de Carla, une jeune femme de chambre fantaisiste et luxueuse qui reçoit une éducation dans un institut prestigieux, avec d’autres jeunes. En quelques mois, ce projet lui a donné une visibilité en tant qu’actrice et sa vie a complètement changé. La première saison a été un succès incontestable et en peu de temps sa renommée a grandi et ses followers sur son compte officiel sur Instagram ont considérablement augmenté. Ce premier triomphe lui a permis de faire ses débuts dans le film “Quand les anges dorment”.

La deuxième saison d’Elite est arrivée et la popularité de la belle actrice a continué d’augmenter. Son compte est passé à 7 millions de followers. Son charisme et sa sensualité étaient les ingrédients parfaits pour gagner l’amour de ses fans. De grands titres en Espagne l’ont cataloguée comme l’une des plus belles femmes du pays.

Chaque image partagée trouve des milliers de compliments et de commentaires de ses fans, et une moyenne de 2,5 millions de «J’aime», ce qui en fait l’une des actrices les plus acclamées pour sa beauté et sa sensualité qui émanent de son corps sculptural.

