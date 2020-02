Estrella Morente, à propos de sa performance dans ‘OT 2020’: “Nous n’avions rien pensé”

Hier soir, le 23 février, avec la diffusion du sixième gala de l’opération Triunfo, est venue l’une des controverses de la journée, qui était l’ajout qu’Estrella Morente a fait à “Volver” quand il a chanté avec Nia dans le programme de la télévision espagnole, faire une défense taurine après quelques mots que Maialen a dit il y a quelques jours à l’académie.

Nia et Estrella Morente dans ‘OT 2020’

Maintenant, une fois que quelques heures se sont écoulées depuis ce qui s’est passé, le chanteur a expliqué à “Bonjour!” Quoi “non, nous n’avions rien présenté ni pensé, vraiment. Cela a été une chose naturelle. Je suis guidé par des impulsions naturelles et c’est ce que j’ai fait: redevenir naturel. L’improvisation arrive généralement à la dernière minute. “

En outre, Morente a également voulu ajouter que «je commence toujours mes chansons par des bulerías, donc je tourne généralement pour la littérature et je fais toujours référence à un poète important, dans ce cas, c’est José Bergamín. La liberté d’expression est très importante“.

Nia explique ce qu’Estrella lui a dit avant la représentation

Malgré ces explications que la chanteuse a données à la célèbre publication, c’est Tinet Rubira, productrice de l’émission, qui a voulu faire comprendre à travers ses réseaux sociaux que “Ce n’était ni convenu ni prévu. Dans aucun essai, il l’a été. Cela a été une surprise pour tout le monde.”

D’autre part, Nia a expliqué lors de la revue de gala que “Il m’a dit qu’il allait faire des choses pour se réchauffer. Ça m’a fait peur au début parce que je pensais que c’était une autre chanson et que je ne le savais pas, mais quand j’ai réalisé qu’il revenait, j’ai respiré doucement, à laquelle le directeur de l’académie, Noemí Galera, a voulu ajouter que “ce n’était pas le lieu. Il était temps pour Nia que ce soit la prota et que les deux soient ensemble. Et ça a fini par être son moment. Nous ne verrons que la performance Si tu veux”.

