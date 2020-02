Estrella Morente revient pour donner un message protaurine avant de chanter “Back” après la controverse dans ‘OT 2020’

Estrella Morente a recommencé. Dans le dernier Gala 6 de ‘OT 2020’, il a chanté quelques vers protaurins avant l’interprétation de la chanson “Back”, provoquant la confusion de Nia Correia, sa compagne sur scène, et l’organisation du programme, qui ne devait pas changer des paroles de la chanson. Cela s’est produit après les critiques de Maialen sur le monde de la tauromachie. Loin de s’éloigner de la polémique, le chanteur de Grenade voulait répéter l’exploit et revenir à la tauromachie, cette fois à Canal Sur.

Estrella Morente lors de l’interprétation de “Volver”, à Canal Sur

La chaîne régionale a diffusé vendredi 28 février une émission spéciale intitulée «Gala du jour de l’Andalousie 40 ans» à l’occasion du quarantième anniversaire de ladite célébration, tenue pour la première fois en 1980, lors du référendum qui a permis à la communauté andalouse de devenir une autonomie complète. Et Estrella Morente, en tant que personne attachée à sa terre, ne voulait pas manquer l’occasion de participer à l’événement.

Il est d’abord monté sur scène pour interpréter la chanson “The Star” et presque une heure plus tard, il a recommencé pour chanter “Back”. Comme dans «OT 2020», a chanté quelques strophes pour louer la corrida avant de commencer avec les paroles originales de la chanson. Cette fois, ce sont des vers appartenant à une chanson interprétée par son père Enrique Morente, “Tangos de la plaza”, qui disent: “La place, pour être la place, il a une moitié d’or et l’autre moitié d’argent. Et l’autre moitié d’argent. Le soleil tourne d’un côté et de l’autre il s’éteint. D’un côté c’est fan et de l’autre moitié orange “.

Un clin d’oeil qui n’est pas passé inaperçu

Certains des utilisateurs qui regardaient le gala ils ont remarqué ce nouveau clin d’oeil d’Estrella Morente à la corrida et ils n’ont pas hésité à le partager via Twitter. “Estrella Morente, la prochaine fois qu’il va chanter” Retour “, il monte une génisse sur la scène pour lui donner quelques passes”, a déclaré ironiquement un internaute. Cependant, l’artiste a expliqué après sa performance dans le programme de La 1 que c’est quelque chose qu’elle fait habituellement: “Je commence toujours mes thèmes par bulerías. Par conséquent, je jette habituellement dans la littérature et je fais toujours référence à un poète important. “

