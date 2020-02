Et à tout cela, le lauréat d’un Oscar peut-il vendre sa statuette?

La règle de vie numéro un dit qu’avant de signer quoi que ce soit, il faut lire et relire le contrat, mais surtout les petites lettres déjà célèbres, les mêmes arrive à gagner une figurine de l’Académie, mais comme on dit, tout ce qui brille n’est pas or. Tout le monde penserait que le pré pourrait servir de bouée de sauvetage en cas d’urgence économique, mais en réalité, L’académie a veillé à ce que chaque acteur, actrice, producteur et réalisateur oscarisé chérisse ses prea et ne puisse jamais les vendre.

L’un des nombreux clauses auxquelles les candidats aux Oscars adhèrent, C’est pour exalter les valeurs et la réputation de l’Académie et les récompenses, telles que la préservation de la statuette pour la postérité avec l’intention que personne ne peut obtenir l’une des statuettes particulières, car cela dévaloriserait sa valeur symbolique.

La célèbre statuette pour laquelle il a jadis posé le «Indio Fernández», Accessible à tous les lauréats d’un Oscar, est baignée dans une plaque en or 24 carats, pour sa conception et son sertissage, il est évalué à 400 dollars, Cependant, il est tenu pour acquis qu’il est inestimable car il représente simplement tout le travail et les efforts qui se cachent derrière.

Par conséquent, si un lauréat d’un Oscar ou l’un de ses héritiers a l’intention d’en tirer profit, ils devront d’abord l’offrir à l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui au mieux offrira un dollar pour la statuette et selon le contrat, ils ne sont pas toujours obligés de l’acheters.

Comme le mentionne très intéressant, cette initiative a été ajoutée au statut de l’Académie de 1951 et ratifiée en 2015 par un juge de Los Angeles. En fait, à un moment donné de l’histoire, il a été proposé d’acheter les statuettes Oscar à 10 $, mais pour protéger le droit d’auteur et l’exclusivité des prix, il a été proclamé que son prix non négociable serait toujours d’un dollar.

C’est ce que l’article 10 du Statut de l’Académie indique où il peut être lu:Le lauréat d’un Oscar n’a aucun droit sur le droit d’auteur ou la bonne volonté de l’Académie, sur la statuette ou sur leurs dossiers de marques de commerce et de service…. Le gagnant ne vendra ni ne disposera de la statuette ni ne permettra qu’elle soit vendue ou éliminée par la loi, sans d’abord l’offrir à l’Académie pour la somme d’un dollar. Cette disposition s’appliquera également aux héritiers et aux marchands.“.

Donc, le seul moyen de se débarrasser d’une statuetteA gagne de l’argent grâce à l’académie ou en fait don. Bien qu’il y ait toujours leurs exceptions. Michael Jackson a réussi à acheter l’Oscar que David O. Selznick a remporté pour “What the Wind Wore” en versant 1,5 million de dollars à la maison de vente aux enchères “Shoteby’s”.