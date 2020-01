Et c’est ainsi que tout a commencé pour ces jeux

Avant de commencer, je vais clarifier quelque chose: malgré et pour tout, je suis un fan récalcitrant de Final Fantasy. Cette franchise est en partie responsable d’être un joueur et que le RPG soit mon genre préféré. Alors après avoir consacré 2018 et 2019 à jouer les 15 titres principaux, et considérant qu’en moins de deux mois le remake de Final Fantasy VII est sorti, j’ai décidé de faire des backlinks de chacun d’entre eux.

Nous recommandons également: Final Fantasy VII Remake n’arrivera pas en mars

Il y aura sûrement beaucoup de controverse concernant mon évaluation de certains titres, mais je vous assure que j’essaierai d’être aussi objectif que possible dans la subjectivité inévitable dérivée de l’impact que chaque Final Fantasy a eu sur ma vie. Bien sûr, je suis ouvert au débat que cela peut engendrer. Alors sans plus tarder, c’est parti.

Final Fantasy I: The Prelude

Au-delà de 1987, Hironobu Sakaguchi a créé Final Fantasy et le studio Square ne serait plus jamais le même. Initialement appelé Fighting Fantasy, ce JRPG a battu les joueurs parce que c’était quelque chose de différent de tout ce que nous avions vu jusqu’à présent.

Après avoir commencé avec l’un des thèmes de jeux vidéo les plus emblématiques, le courtoisie Prelude du légendaire Nobuo Uematsu, nous connaissons les prémisses de base de Final Fantasy.

L’histoire

Le chaos domine. Les eaux s’agitent. La terre pourrit. La princesse a été kidnappée. Quelque chose ne va vraiment pas dans le monde de Final Fantasy, et c’est aux quatre guerriers de la lumière de le réparer. Les quatre aventuriers, appartenant chacun à une classe différente comme Fighter, Black Mage, Red Mage, Thief, doivent sortir dans le monde pour tout sauver.

Cela donne lieu à une aventure qui en premier lieu semble être un cliché, car … nous devons sauver une princesse kidnappée … YAY. Mais, après avoir surmonté cette aventure, nous réalisons que le jeu offrira beaucoup plus.

Par exemple, dès que nous avons quitté Coneria, nous avons découvert que pour avancer dans l’histoire, nous avons besoin d’un navire. Ensuite, nous devons obtenir une couronne, que nous devons obtenir pour qu’un roi maléfique (Astos) rende le cristal de Matoya et que la sorcière nous donne l’herbe pour réveiller le prince elfe, qui nous donne enfin la clé pour obtenir le TNT, le qui est nécessaire pour ouvrir un canal et naviguer vers la région suivante. Et ce sont les premières mesures du jeu. Sans scènes courtes, ni trop de dialogue, le jeu est direct et clair dans ce que nous devons faire pour continuer à avancer dans l’histoire de Final Fantasy.

Personnages

Comme je l’ai dit là-haut, nous pouvons choisir entre différentes classes. Nous avons le Fighter, qui pourrait être considéré comme le meilleur personnage car c’est celui qui est utile depuis le début. Le Red Mage est une faiblesse personnelle et j’ai une fois terminé Final Fantasy en utilisant uniquement cette classe. Le Mage noir et le Voleur valent la patience de leur développement, car ils deviennent des machines mortelles

Le moment

Quand Bahamut nous demande un test de courage. Après avoir obtenu la queue de rat (oui, une queue de rat) et vaincu les dragons zombies, le roi des dragons change la classe des personnages et, malgré les 8 bits, il est bon de les voir changer, évoluer. Moment épique.

Musique

Si quelque chose caractérise Final Fantasy, ce sont les magnifiques bandes sonores de Nobuo Uematsu. Nous avons le Prélude susmentionné. Mais il y a des thèmes comme la grotte de Matoya, le temple du Chaos, le temple sous-marin, ce qui fait que cette saga ne se conçoit pas sans sa musique.

Il n’y aurait pas de Final Fantasy sans Uematsu,

Jouabilité

Intuitif mais avec ses appartements. Lorsqu’un ennemi est vaincu et que d’autres créatures maléfiques restent, le personnage qui allait attaquer ou lancer de la magie sur cette créature le fera même s’il est parti, ce qui entraînera l’irritant “Inefficace”, perdant un tour. Défaut de conception ou de programmation corrigé pour les versions ultérieures telles que PlayStation ou Gameboy Advance.

Difficulté

Plus que je ne m’en souvenais. Les premières heures sont compliquées car il faut collecter des pesos, beaucoup de pesos, pour acheter des armes, des armures, mais surtout des sorts. Et ils ne sont rien de bon marché. Contrairement à d’autres Final Fantasy, ce premier opus est généralement brutal et impitoyable. Une erreur de jugement dans l’utilisation d’un Objet ou d’un sort peut nous coûter des heures de progression.

Le patron

Il n’y en a pas de vraiment simple. Mais aucun ennemi n’est aussi terrible que WarMech. Il est une sorte de grand-père d’Omega Weapon. J’avais oublié qu’elle existait et me faisait souffrir pour la vaincre. Même le Chaos lui-même ne m’a pas causé autant de problèmes. Ce Nuke, ufff.

Le truc

Pendant que nous naviguons, nous devons rester à un point où nous ne sommes entourés que d’eau. Là, nous appuyons simultanément sur A + B encore et encore jusqu’à ce qu’un mini-jeu apparaisse, le premier de la saga, le puzzle coulissant, dont le prix fabuleux pour le résoudre est de 100 GP. YAY

Que fait Final Fantasy?

Tout. Seul Cid est manquant.

As-tu bien vieilli?

Non. Le passage du temps est notable (il fait déjà 30 ans), mais heureusement, de bons ports ont été réalisés, en particulier la version de Gameboy Advance.

Évaluation finale

Final Fantasy 1 ou I, a jeté les bases de tout ce qui a été cette franchise. Un JRPG qui était autrefois une bouffée d’air frais et qui a attiré les joueurs vers un genre qui est toujours très populaire. En plus de la musique incroyable et d’une bonne dose de difficulté, ce jeu est sans aucun doute celui auquel tous les fans de Final Fantasy doivent jouer.

.