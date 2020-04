Et elle pourrait être la prochaine, Sommeil de Max Richter, Cirque des livres, Manger jusqu’à Pâques, 499 – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous nous endormons avec amour, combattons le pouvoir, regardons du porno gay sans jugement, remontons dans le temps pour voir le colonialisme à travers les yeux de l’ancien Mexique et admirons la détresse de ceux de l’île de Pâques.

Sommeil de Max Richter

Réalisateur Natalie Johns » le dernier est apaisant.

Un film pour ces temps frénétiques; un répit méditatif de la ruée et du chaos du monde moderne, étudiant l’expérience universelle du sommeil qui nous unit tous.

Regardez, beaucoup de gens ont du mal à dormir le mois dernier (société actuelle incluse). Pour ceux qui en ont besoin, cette bande annonce est visuelle Ambien. Je ne peux pas penser à un autre film qui a capté mon attention et me fait me sentir aussi à l’aise, comme un enfant bien niché, que celui-ci. Quand j’ai vu cela couvert sur CBS dimanche matin l’année dernière, le concept m’a intrigué. Les gens qui dorment dehors et assistent à un concert, pendant que vous dormez, semblent étranges. Cependant, plus je m’y suis assis, plus j’ai vu à quel point c’est unique. Une berceuse pour les adultes, une façon de pratiquer l’auto-prise en charge au milieu de dizaines d’autres dans un espace partagé, tout cela semble tellement étranger maintenant. Cependant, je ne peux pas penser à une meilleure façon de passer une soirée en ce moment même.

Et elle pourrait être la prochaine

Réalisateurs Grace Lee et Marjan Safinia me faire à nouveau de la politique.

Et She Could Be Next suit un mouvement de défi des femmes de couleur alors qu’elles transforment la politique de fond en comble. Tournée lors des élections historiques de mi-mandat de 2018, la série présente des organisateurs et des candidats (y compris Rashida Tlaib et Stacey Abrams) alors qu’ils se battent pour un gouvernement vraiment réfléchi, demandant si la démocratie peut être préservée – et renforcée – par les plus marginalisés.

Peu importe que ce soit un exécutif produit par Ava DuVernay, certainement utile pour la visibilité de ce film, le simple fait de regarder cette bande-annonce m’a donné de l’espoir. En cherchant des dirigeants pendant cette pandémie actuelle, il est douloureux et déchirant de voir que les intérêts monétaires l’emportent sur tout ce qui se rapproche d’une préoccupation réelle pour la majorité des Américains qui vivent cela. La bande-annonce montre qu’il y a encore des gens, des femmes de couleur non moins, prêts à lutter contre l’establishment politique profondément enraciné partout.

Cirque des livres

Réalisateur Rachel Mason est ici pour raconter l’histoire d’un groupe d’individus marginalisés et poursuivis à travers le prisme du porno. Chose intéressante, ses parents racontent cette histoire.

Pendant plus de 35 ans, la boutique de porno gay Circus of Books a donné à la communauté LGBT + de Los Angeles un espace pour socialiser et se célébrer sans jugement. Exécutif produit par Ryan Murphy, Circus of Books est le premier documentaire de l’artiste Rachel Mason, qui demande enfin aux personnes les moins radicales qu’elle connaît – ses parents – comment ils sont devenus les plus grands distributeurs américains de porno gay.

Il y a évidemment des histoires plus aseptisées à raconter sur la détresse que celles des communautés LGBT + ont dû endurer au fil des décennies, mais je suis ici pour tout cela. Si vous lisez entre les lignes de ce que cette remorque construit, cet endroit était un havre de paix. C’est un endroit en public où la congrégation et la socialisation de groupes disparates étaient libres de dérision ou de jugement. Si vous pouvez dépasser la salaces, c’est doux et attachant.

Manger Pâques

Sergio Mata’u n’est pas là pour mâcher ses mots.

Dans une lettre cinématographique à son fils, le cinéaste natif de Rapanui (île de Pâques), Sergio Mata’u Rapu, explore le dilemme moderne de leur peuple, descendant des anciens constructeurs de statues, face aux conséquences de leur maison en plein développement.

Ce sont des histoires comme celle-ci qui affectent énormément. Ce sont les patries et les cultures des gens qui veulent partager les cadeaux qui leur ont été donnés, mais à quel prix? C’est vraiment difficile sur le plan de la production, mais le message est clair. Les notions de mondialisation, ce qu’elle fait à leur terre et comment elle interfère avec leur mode de vie, est une critique juste. C’est honnête, simple et convaincant.

499

Imaginez si le réalisateur Rodrigo Reyes a fait cela avec la culture américaine.

Bloqué dans le Mexique moderne, un conquistador du XVIe siècle (Eduardo San Juan) commence un voyage, visitant des parents endeuillés de militants assassinés, explorant des clubs de strip-tease obsédants et traversant des montagnes brumeuses. Un narrateur fait revivre le texte de vieux journaux intimes, tandis que le voyageur temporel traverse des dunes et des villes animées, détaillant les récits de la façon dont les Espagnols ont déshumanisé les sociétés avec lesquelles ils se sont rencontrés, et avec quelle impunité ils ont manœuvré et combattu. Il y a des indices de remords sur la violence qu’ils ont déclenchée, mais ils sont rares. Le réalisateur Rodrigo Reyes combine documentaire et fiction, utilisant le réalisme magique pour établir un parallèle entre le licenciement apocalyptique de Tenochtitlan et la dure réalité de nombreux Mexicains d’aujourd’hui. La cinématographie soigneusement conçue et le style onirique du film servent de toile de fond douce à la ténacité retenue et à l’espoir obstiné de tous les migrants, militants et mères en deuil. En mettant ces questions au premier plan, 499 peut permettre à un pays et à ses citoyens de commencer enfin à guérir de blessures vieilles de plusieurs siècles.

Ceci est une longue description, mais elle sert de guide pour regarder cette bande-annonce. Sans ce contexte, je ne suis pas sûr que cela ait du sens, mais une fois que vous le savez, c’est une façon fascinante d’aborder un récit comme celui-ci. Parler de la façon dont un pays, une population, a évolué depuis ses débuts regarde le présent par rapport à son passé. Ce serait certainement révélateur si nos ancêtres, les ancêtres de cette terre, commentaient ce qu’ils pensent de ce que nous sommes devenus.

