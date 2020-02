Et les vêtements? JLo fait sensation en exposant votre peau avec une telle tenue en dentelle dépravée

Pas de honte! Jennifer Lopez brise les réseaux sociaux en se montrant sans grand-chose pour la couvrir et ses followers perdent la tête

16 février 2020

Quand on entend le nom de JLo il ne reste qu’une chose à faire, et c’est de se rappeler que la célèbre est l’une des divas les plus sensuelles et ardentes du monde, et qu’elle a aussi été présentée dans les grandes scènes musicales du moment, où rien ne passe inaperçu.

Jennifer Lopez a été nominé plus de 34 fois dans de nombreux événements de récompenses à travers le monde, et cela ne comptant que le domaine musical, depuis la Bronx Diva Il se consacre non seulement au chant, mais aussi au cinéma et à la danse.

Inutile de dire que Jennifer Lopez C’est un fantasme pour beaucoup, et cela est principalement dû à sa beauté reflétée dans ses photos; cette fois un instantané de JLo où il apparaît magistralement parfait à 50 ans!

On peut dire que la tenue qu’elle portait n’était ni plus ni moins qu’une lingerie, qui ne couvrait presque rien, la robe était de style corset avec ça surtout ce qu’elle savait cacher toutes ses qualités, c’est définitivement une image qui ne convient pas au cœur.

Pour clarifier l’environnement de la riva se référant à ce type de robe si dépravée, c’est parce qu’il était dans l’enregistrement de son single “Argent” en collaboration avec Dj Khaled et Cardio B.

