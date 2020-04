‘Et si …?’ De Marvel Poursuit sa production malgré le coronavirus

Malgré les préoccupations persistantes concernant le coronavirus, la prochaine série Disney Plus de Marvel, What If…? poursuit sa production.

Le coronavirus a interrompu de nombreux projets Marvel et en a forcé plusieurs à repousser leurs dates de sortie. Cependant, les différentes séries Marvel Disney Plus ne semblent pas avoir été affectées, car toutes maintiennent actuellement leurs lancements prévus. De plus, travaillez sur What If…? est toujours en cours.

Lors de son entretien avec Newsarama, le chef de l’animation de What If…? De Marvel, Stephan Franck, a parlé de ce que c’était que de travailler pendant la pandémie de coronavirus. Il a révélé que les départements d’animation fonctionnent toujours, car la plupart des artistes peuvent simplement travailler à domicile:

“Je partage normalement ma journée entre mon home studio et le lot Disney pour les quotidiens et les critiques, mais maintenant nous faisons tout cela à distance. D’après ce que j’entends à travers la ville, l’animation a pu maintenir les spectacles en production avec tout le monde travaillant en toute sécurité à domicile. Bravo aux studios pour avoir pivoté si rapidement vers le travail à distance. »

Que pensez-vous tous de cela? Êtes-vous heureux d’entendre ce travail sur What If Marvel…? continue? Avez-vous hâte de découvrir la prochaine série Disney Plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Créé pour Disney Plus par A.C. Bradley avec Bryan Andrews réalisant, What If…? De Marvel Studios met en vedette le talent de voix de Jeffrey Wright comme The Watcher avec Haley Atwell, Chadwick Boseman, Jeff Goldblum et bien d’autres faisant des apparitions. Le premier épisode de l’émission se concentrera sur Peggy Carter qui reçoit le sérum de super-soldat et devient Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale au lieu de Steve Rodgers. Steve Rogers rejoindra toujours Peggy Carter dans le combat dans un costume robotique fabriqué par Howard Stark.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? devrait être diffusé sur Disney Plus à la mi-2021.

Source: Newsarama

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!