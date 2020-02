Et si Ned devenait Spider-Man dans le MCU au lieu de Peter Parker?

La prochaine série Disney + Et si…? va plonger dans le multivers Marvel construit pour lui-même et examiner toutes sortes de scénarios de super-héros alternatifs. Ce que cela implique est toujours en suspens, mais la plupart des fans veulent que la série soit aussi sauvage que possible, y compris des scénarios alternatifs pour Spider-Man.

Alors que la majorité du rêve Et si…? les intrigues concernent Captain America, Loki ou Tony Stark, d’autres veulent regarder un peu plus profondément qui aurait pu devenir Spidey.

Même si Into the Spider-Verse a déjà exploré cela de manière rafraîchissante, le MCU n’est pas encore allé dans la même direction. Certains fans veulent voir à quoi ressemblerait une version Ned Leeds de Peter Parker.

Joué par Jacob Batalon dans les films, participerait-il à une telle histoire?

Ned Leeds a toujours été le meilleur ami de Parker

Tom Holland et Jacob Batalon | Rebeca Figueiredo Amorim / . pour Sony

Personne ne devrait penser qu’il n’y a aucune logique à l’idée d’un Ned Leeds Spider-Man existant dans l’une des réalités alternatives. Après tout, il ressemblait déjà beaucoup à Peter Parker en tant que nerd de la science et aurait pu tout aussi facilement être mordu par cette araignée radioactive.

Une fois que Ned a appris que Parker était Spider-Man, l’ancien est devenu le confident de ce dernier et a aidé à vaincre Vulture. Cependant, essayer de garder le secret de Parker étant Spider-Man était autant un fardeau que d’être le super-héros lui-même.

Finalement, Ned est mort dans l’instantané, mais finalement ressuscité grâce à Hulk. Il est étrange que le monde soit encore à trois ans de la vie réelle de l’année où Ned sera ressuscité (2023). Quoi qu’il en soit, il semble qu’il sera de retour dans tous les prochains films de Spider-Man à l’ordre du jour.

Les pensées vont à ce que Ned fera dans la prochaine suite maintenant que Parker a été révélé comme Spider-Man dans Far From Home. Il y a même eu des suggestions que Marvel va tirer des bandes dessinées et faire de Ned un méchant particulier.

Jacob Batalon veut jouer à Hobgoblin

Il y a quelque temps, Batalon a déclaré publiquement qu’il voulait que Ned Leeds devienne Hobgoblin, un méchant que ce personnage devient dans les bandes dessinées. Bien que Ned ait subi un lavage de cerveau pour devenir ce méchant, c’est quelque chose que le MCU a décidé de laisser tranquille… du moins pour l’instant.

Batalon veut clairement jouer un méchant, car il n’y a probablement que peu de choses à faire dans le développement du personnage pour Ned. Que Marvel donnera à Batalon cette chance est en suspens, à moins qu’ils ne pensent à le faire participer à What If…? serait un meilleur pari.

Il y a un argument à faire pour vouloir voir Ned comme Spider-Man plutôt que Hobgoblin. Une autre bonne raison à cela est que Batalon n’est pas connu pour avoir une forme physique typique des super-héros Marvel. Non pas que cela doive jouer pour la diversité. Depuis et si…? va être une série animée, il pourrait facilement travailler la voix.

Toute implication est une supposition de chacun, car toutes les parcelles de la première saison sont gardées secrètes. Il y a de fortes chances que Ned reste l’allié de Spider-Man, sauf s’il y a une torsion monumentale en lui prenant les fonctions de Spidey jusqu’à ce que Parker puisse effacer son nom.

À quoi ressemblerait un Ned Leeds Spider-Man?

Tout le monde pense que Spider-Man a l’air principalement déchiré, ce que Ned Leeds n’est pas vraiment dans les films. Selon les témoignages, cela a été délibéré dans les films pour aider à différencier l’apparence générale entre Parker et Leeds et à ne discriminer aucun membre de la distribution.

Voir Leeds comme un Spider-Man multivers serait toujours intéressant, y compris voir Batalon en tant que personnage sans être en parfaite forme. Être capable de voir une forme de corps plus réelle de Spider-Man vaudrait un bref coup d’œil sans qu’aucune nervure ne soit nécessaire, comme on le voit dans Into the Spider-Verse.

Si rien d’autre, espérons que Batalon aura une chance de développer le personnage de Ned Leeds dans les futurs films. On le tient pour acquis beaucoup trop car il est une figure importante de la nouvelle saga.