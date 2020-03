Était-elle Karol a été critiqué pour avoir fait ce commentaire contre la communauté LGBT +

La Colombienne a été accusée par la communauté LGBT + d’avoir fait un commentaire discriminatoire, était-ce vraiment elle?

30 mars 2020 23 h 16

Il y a encore quelques jours, l’interprète de «Tusa» était très aimée de tous et, à cause de ces malentendus, une grande controverse a surgi qu’elle-même a dû nier. Une série de confusions a alarmé et irrité un grand nombre d’adeptes de la belle Karol G.

Après ça Mauvais lapin a créé le clip vidéo de “I perreo alone”, qui se positionnait comme une tendance mondiale, certains ennemis du Colombien ont décidé de tacher son nom en publiant de faux tweets.

Apparemment, les commentaires étaient contre la Portoricaine après s’être habillée en femme, voulant soutenir le mouvement féministe et la communauté LGBT +.

«Lui (Anuel AA) et moi sommes habitués à un environnement conservateur, voir des choses comme ça est choquant. Si vous êtes né homme, vous êtes homme, que vous utilisiez des ongles longs ou que vous posiez des implants “

Karol G Conscient des délits, il était furieux et a écrit un message clair et direct au “non officiel”:

«Ils n’ont jamais été mes mots! Je n’ai jamais eu de problèmes avec personne dans ma vie, ni à cause de leur race ni à cause de leur penchant sexuel ».

