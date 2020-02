État de l’Union 2020: comment diffuser en direct le discours du président Trump

HISTOIRES CONNEXES

Les Pearsons, les Johnsons et le FBI ont la soirée pour que le président Donald Trump puisse livrer son troisième discours sur l’état de l’Union à la nation.

Trump fera valoir sa réélection dans un discours qui se concentre sur quatre sujets: l’économie, les soins de santé, la sécurité nationale et l’immigration, selon The Hill. Il montera sur le podium pour exposer avant une session conjointe du Congrès vers 21 h HE.

L’adresse sera diffusée sur les réseaux de diffusion des Big 4, prévenant de nouveaux épisodes des émissions mixtes et noires d’ABC, du FBI et du FBI de CBS: Most Wanted, de The Resident de Fox et de This Is Us and New Amsterdam de NBC. La couverture sera assurée par les journalistes suivants: George Stephanopoulos (sur ABC), Norah O’Donnell (sur CBS), Bill Hemmer (sur Fox), Lester Holt et Savannah Guthrie (sur NBC).

Il sera également diffusé sur toutes les principales chaînes d’information par câble, notamment CNN, Fox News et MSNBC.

Par la suite, le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, prononcera la réfutation démocratique. Elle sera suivie par la députée texane Veronica Escobar, qui donnera la réponse en espagnol.

Trump devient le deuxième président à donner son adresse au SOTU lors d’un procès de destitution au Sénat après Bill Clinton, qui en 1999 a livré son message annuel au Capitole des États-Unis alors qu’il était jugé pour parjure et entrave à la justice. Le discours de mardi intervient quelques heures seulement avant que le Sénat ne devrait acquitter Trump mercredi. Aucun président n’a jamais été condamné.

