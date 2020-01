“Éteins la lumière et laisse ce que Dieu veut”

Juan Luis et Angie se sont sentis très à l’aise l’un avec l’autre lors de leur rendez-vous dans ‘First Dates’. Elle, Colombienne en vacances en Espagne, s’est présentée au programme pour rencontrer quelqu’un et on ne s’attendait pas à ce que ça se passe si bien. Après le dîner, ils se sont rendus dans la salle intime pour se laisser emporter et la voix off de Carlos Sobera a tout dit: “Juan Luis a remarqué un feu instantané qu’il a appelé l’amour”, alors qu’en images, nous avons vu comment il regardait son cul et la sueur sur son front se dessécha.

Juan Luis et Angy, dans ‘First Dates’

La voix off a continué: “Mais maintenant, se connaissant, ce feu est partagé par les deux. Je ne sais pas si ce sera l’amour ou simplement la passion, mais de toute façon, les deux profitent du feu.” Et la chimie entre les deux était indéniable. Ils ont continué à danser, à se prendre dans leurs bras, à se frotter … En particulier, il n’a pas cessé de souffler et de se mordre la lèvre pour clarifier son excitation. “Éteignez la lumière et tout ce que Dieu veut”, a déclaré le dîner sur les totaux de la caméra, avouant “que ces mouvements pour moi … Oh mon Dieu, comme il fait chaud! Je brûle en ce moment”

Les frottements et les caresses ont suivi, mais surtout le perreo a commencé. Juan Luis n’a pas donné de crédit pour ce qu’il vivait, venant déclarer: “Moi pour moi, l’embrasse de plus en plus”. Et le rêve devient réalité, parce que les baisers entre les deux ont commencé, montrant clairement à tous les spectateurs à quel point ils s’amusaient bien à cette date aveugle.

“Je te mange, je te mange”

Au moment de la décision finale, elle a reconnu avoir passé un “super bon moment”, et il a déclaré: “Oh, moi le même ou mieux. Tu me rends nerveux. Que je te mange, je te mange.” Et la question s’est posée s’ils aimeraient avoir un deuxième rendez-vous: “Moi, parce que j’ai adoré et c’est ce que je recherche”, a-t-il dit, en réponse similaire à ce qu’elle allait donner: “A moi oui, j’ai vraiment aimé la personnalité qu’il a, c’est très explosif. ” Juan Luis, enthousiasmé par ce qu’il vivait, il a dit à la caméra: “Laissez venir les pompiers que je brûle”.

