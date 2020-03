Êtes-vous fan de Disney? Regardez ces accessoires que vous souhaitez inclure dans vos looks

Qui n’a pas grandi avec les films et séries Disney? Sans aucun doute, ils ont marqué l’enfance de beaucoup et par conséquent, il est impossible de ne pas trouver une chemise Mickey Mouse, par exemple. Mais avez-vous vu ces accessoires? Vous serez le fan n ° 1!

31 mars 202014: 27 heures

Le monde de Disney Il a marqué l’enfance de plusieurs enfants et adolescents dans l’industrie cinématographique, pour ses séries télévisées et même avec ses parcs d’attractions.

Mais ces dernières années, ils ont atteint le industrie du maquillage et de la mode. Si vous êtes un vrai fan de ses personnages classiques, vous ne pouvez pas manquer l’achat de certains de ces accessoires et les inclure dans vos looks.

Disney World (États-Unis).

Des sacs, vestes, bijoux et accessoires pour décorer vos vêtements, ils sont devenus les objets de désir de plus d’une femme et d’un homme.

La veste Mickey C’est une option incontournable pour votre garde-robe: de celle déjà réalisée de cette façon, à l’achat de l’imprimé et à la mettre sur votre veste préférée. Sans oublier d’ajouter épingles de, par exemple, vos princes préférés.

Vos vestes avec des épingles Disney.

Si vous êtes fan de la beauté endormie, un sac rose avec cette belle princesse Disney est super. Si vous optez pour Minnie Mouse, son bracelet avec le charme de la petite souris c’est beau.

Et enfin, nous ne pouvons pas oublier le célèbre Sacs à dos Disney; l’utilisation de paillettes est la meilleure à porter de jour comme de nuit. Essayez-les!

.